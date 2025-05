Cefalù in festa, oggi il concerto della Corale “Maria Elisa Di Fatta” apre la serata al Teatro comunale

Cefalù si prepara a vivere un altro momento di grande emozione. Oggi, venerdì 30 maggio, alle ore 18:30, al Teatro Comunale, andrà in scena il concerto della Corale “Maria Elisa Di Fatta”, diretta dal Maestro Ildebrando D’Angelo. Un appuntamento atteso, che unirà armonie corali e spirito comunitario nel cuore della città.

La serata musicale fa parte del ricco programma della tre giorni “Cefalù in festa: tra passato e futuro”, organizzata dall’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo. Una manifestazione pensata per raccontare la città attraverso musica, parole e memoria condivisa.

La giornata si è aperta stamattina con un momento altrettanto intenso: la pubblicazione delle quindici canzoni originali composte su altrettanti testi inviati da soci e amici dell’associazione. Una vera sinfonia collettiva, nata dall’amore per Cefalù, che racconta la città da prospettive diverse, intime, sincere. Canzoni che parlano di luce, di pietra, di nostalgia e radici. Un canto corale che ha aperto simbolicamente la manifestazione con dolcezza e forza.

E ora, a proseguire questo viaggio emozionale, è la Corale “Maria Elisa Di Fatta”. Il suo repertorio darà voce a quella stessa bellezza che questa tre giorni intende celebrare: la bellezza del sentirsi parte di un luogo, di una storia, di un futuro da costruire insieme.

Appuntamento, dunque, alle 18:30. La musica continua. E Cefalù ascolta.