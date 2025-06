Cefalù fra passato e futuro: stasera il Festival dei Cantautori al Teatro Comunale

Oggi, domenica 1 giugno alle ore 18:30, il sipario del Teatro comunale di Cefalù si aprirà sull’ultima serata della manifestazione “Cefalù fra passato e futuro” con il Festival dei Cantautori, appuntamento molto atteso che vedrà anche la consegna del Premio Mario Messineo.

L’evento, organizzato dall’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo, chiude una tre giorni di cultura, memoria e musica che ha coinvolto la città con grande partecipazione.

Dopo il concerto della Corale “Maria Elisa Di Fatta”, che ha celebrato i Comuni della Musica con il conferimento dei diplomi ufficiali, e dopo la presentazione del libro “Costruttori di futuro” , dedicato a 133 protagonisti della storia viva di Cefalù, è il momento dei cantautori e delle loro parole in musica.

Il Festival dei Cantautori si conferma come uno spazio di espressione autentica, in cui artisti e appassionati raccontano Cefalù e il nostro tempo attraverso le canzoni. Un’occasione per ascoltare voci nuove, storie intime, visioni personali.

Il Premio Mario Messineo, giunto alla sua seconda edizione, rappresenta il cuore simbolico di questa serata: un riconoscimento all’impegno artistico e alla capacità di narrare con sincerità e bellezza.

Una serata di musica, emozioni e condivisione per chiudere con armonia una manifestazione che ha messo al centro la città, la sua memoria e il desiderio di costruire insieme il domani.