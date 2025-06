Passerella finale per salutare i tifosi: solo una festa per la Kepha Volley di Cefalù

Cala il sipario sulla stagione agonistica delle nostre formazioni di Serie D Femminile e Prima Divisione Maschile, in una domenica dal sapore speciale, che profuma di festa, gratitudine e orgoglio sportivo. Più che una competizione, l’ultima giornata sarà una passerella, l’occasione perfetta per celebrare insieme ai nostri sostenitori i prestigiosi traguardi raggiunti nel corso di un’annata intensa e memorabile.

Serie D Femminile | girone A | giornata 26

Jingle Kepha 2.0 di Cefalù – ACDS Capacense

📍 Pala Ignazio Cefalù, Cefalù

Oggi, Domenica 1 Giugno | ore 17:30

Con la salvezza conquistata matematicamente già da cinque settimane, le ragazze della Serie D affronteranno l’ultimo impegno stagionale con la leggerezza e la serenità di chi ha saputo lottare e crescere, onorando ogni partita con dedizione e spirito di squadra. L’appuntamento di Cefalù sarà un’occasione per ringraziare chi ha sostenuto il gruppo lungo un cammino fatto di impegno quotidiano e momenti di autentica passione sportiva.

Prima Divisione Maschile | Play Off | giornata 3 (recupero)

ASD Primula – Farmacia Vacanti Kepha 2.0

I.C. Veneziano, Monreale

Oggi, Domenica 1 Giugno | ore 19:00

Con la promozione in Serie D Maschile già in tasca, i ragazzi della Prima Divisione affronteranno l’ultimo recupero dei playoff con lo stesso spirito che ha contraddistinto la loro straordinaria cavalcata stagionale: determinazione, unità e quel giusto pizzico di entusiasmo che accompagna ogni grande impresa. Il match sarà utile per definire la classifica finale, ma soprattutto per suggellare una stagione da incorniciare davanti a un pubblico sempre caloroso e presente.

Una stagione che si chiude, una nuova che già chiama.

Grazie a tutti gli atleti, allo staff tecnico, ai dirigenti, alle famiglie e ai nostri tifosi. Ogni punto, ogni applauso, ogni sacrificio ha costruito una pagina importante del vostro percorso.