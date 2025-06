Cefalù dedica una strada al Prof. Pietro Saja: una cerimonia solenne nel segno della memoria e della cultura

Cefalù, 1 giugno 2025 – Si è svolta questa mattina, in un clima di sentita partecipazione e profonda commozione, la cerimonia di intitolazione di una strada al Prof. Pietro Saja, insigne docente, studioso e ricercatore. La strada, precedentemente denominata “Via B”, è una traversa di Via De Gaetani nella zona di Santa Lucia. (Foto di Armando Geraci)

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, intende rendere omaggio a una figura di grande rilievo nel panorama culturale cittadino, il cui impegno accademico e umano ha lasciato un segno indelebile nella comunità cefaludese.

Dopo la lettura ufficiale delle motivazioni da parte del Vice Sindaco Salvatore Lapunzina, è stato il Sindaco Daniele Tumminello a scoprire la targa recante il nome del Prof. Saja, alla presenza dei familiari, degli amici e di numerosi cittadini intervenuti per onorare la memoria del compianto professore.

Commosso e partecipe, il Sindaco ha voluto ricordare, nel suo intervento, la figura del Prof. Saja come “un uomo di profonda cultura, appassionato della ricerca e dell’insegnamento, punto di riferimento per generazioni di studenti e per l’intero tessuto intellettuale cittadino”.

Alla cerimonia sono intervenuti anche i figli del Prof. Saja, Giuseppe ed Eliana, accompagnati dalle rispettive famiglie, e numerosi parenti. Un toccante ricordo è stato affidato anche alle parole della nipote Giorgia, che ha voluto condividere con i presenti un messaggio di affetto e gratitudine per l’eredità morale e culturale lasciata dal nonno.

Con questa intitolazione, la città di Cefalù rinnova il proprio impegno nel custodire e valorizzare la memoria di quanti, con il loro operato, hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale e civile del territorio.