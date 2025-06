Cefalù celebra la memoria e il futuro: successo per la presentazione del libro di Mario Macaluso

Proseguono con entusiasmo e partecipazione le giornate dedicate alla rassegna culturale “Cefalù fra passato e futuro”, promossa dall’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo con il patrocinio del Comune di Cefalù. Un progetto che ha saputo coniugare riflessione, memoria e visione prospettica per la città.

Nel pomeriggio di sabato 31 maggio, il Teatro comunale “Salvatore Cicero” ha accolto uno dei momenti più significativi dell’intera manifestazione: la presentazione del volume “Cefalù: 133 storie di amore per la città”, opera dello scrittore e giornalista Mario Macaluso. Il libro, frutto di un’accurata e appassionata ricerca, raccoglie testimonianze di vita e d’impegno di 133 donne e uomini che, con dedizione e visione, hanno lasciato un’impronta indelebile nel tessuto umano e storico della comunità cefaludese.

L’incontro ha visto l’intensa partecipazione del pubblico ed è stato impreziosito dal dialogo tra l’autore e Anna Enea, che ha condotto un’intervista profonda, toccando temi legati all’identità cittadina, alla memoria collettiva e al valore della narrazione come strumento di costruzione comunitaria.

A rappresentare l’amministrazione comunale è intervenuta l’assessore Tania Culotta, portando il saluto istituzionale del Comune di Cefalù e sottolineando il valore dell’iniziativa come espressione di una cittadinanza attiva, consapevole delle proprie radici e aperta alla progettualità del domani.

L’iniziativa si è confermata come uno dei momenti più alti della manifestazione, in grado di restituire voce, dignità e visibilità a tante storie spesso silenziose, ma determinanti per la crescita della città. Un evento che ha unito passato e futuro, nella cornice suggestiva del cuore culturale di Cefalù.