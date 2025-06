Due Seminaristi della Diocesi di Cefalù Riceveranno il Ministero del Lettorato

Con profonda gratitudine al Signore per il dono delle vocazioni, la Diocesi di Cefalù annuncia con gioia che i seminaristi Thimothée Paulin Eloundou Oloua ed Esteban Manuel Luna riceveranno il ministero del Lettorato nei prossimi giorni, a coronamento del loro cammino formativo e spirituale.

L’annuncio ufficiale è stato dato da S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, al termine dell’intenso incontro giubilare con il Clero, tenutosi presso il Santuario dello Spirito Santo in Gangi. In tale occasione, il Vescovo ha comunicato le date e i luoghi in cui i due seminaristi verranno istituiti Lettori, primo passo pubblico verso il ministero ordinato.

Mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 11:00, nella Parrocchia Maria Santissima delle Grazie in Alia, durante la solenne celebrazione in onore di Santa Maria delle Grazie, sarà conferito il ministero del Lettorato al seminarista Thimothée Paulin Eloundou Oloua, della Diocesi di Obala (Camerun), attualmente in formazione presso il Seminario della Diocesi di Cefalù.

Sabato 5 luglio 2025, alle ore 19:00, nella Parrocchia Santa Rosalia in Campofelice di Roccella, sarà invece conferito il medesimo ministero al seminarista Esteban Manuel Luna, appartenente al Movimento “Hogares Nuevos – Obra de Cristo”, anch’egli inserito nel cammino vocazionale della Chiesa cefaludense.

Il ministero del Lettorato, assegnato ai candidati agli Ordini Sacri, comporta il compito di proclamare la Parola di Dio nell’assemblea liturgica e di annunciarla con la vita, diventando segno visibile dell’amore del Signore per il suo popolo. È un incarico che implica responsabilità, studio assiduo delle Sacre Scritture e una testimonianza coerente del Vangelo.

L’intera Comunità diocesana si unisce nella preghiera, affidando al Signore questi due giovani, perché perseverino nel loro cammino vocazionale e crescano nella conformazione a Cristo, Parola eterna del Padre, che essi sono chiamati ad annunciare con la voce e con la vita.

Ad multos annos.