Cefalù e la sfida dell’accoglienza: turismo in crescita e nuovi impegni per la Polizia Municipale

Cefalù si conferma ancora una volta regina del turismo siciliano, con un flusso costante e sempre più destagionalizzato di visitatori che premia l’unicità del suo patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. La vivacità turistica, tuttavia, impone riflessioni strutturate e tempestive sul rafforzamento dei servizi pubblici locali, in particolare quelli legati all’ordine urbano e alla viabilità.

La determinazione emanata dal Segretario Generale del Comune di Cefalù interviene in tale contesto con la proroga per ulteriori tre mesi dei contratti degli otto ausiliari stagionali del traffico. La misura, finanziata attraverso i proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, rappresenta una risposta concreta e necessaria all’esigenza di garantire un presidio efficace della viabilità urbana.

«Il turismo non conosce più stagioni – si legge tra le premesse dell’atto – e la qualità dell’accoglienza deve necessariamente tradursi anche in un presidio ordinato e visibile del territorio».

Da qui la volontà dell’Amministrazione comunale di garantire continuità e stabilità a un servizio chiave, avvalendosi della flessibilità concessa dal quadro normativo vigente.