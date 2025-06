Cefalù ha accolto una raffinata vetrina internazionale di danza contemporanea (Foto)

Cefalù ha ospitato una vibrante serata dedicata alla danza contemporanea, trasformandosi in palcoscenico di un evento artistico di rilievo internazionale.

Venerdì 13 giugno, alle ore 18:30, il Teatro Comunale “Salvatore Cicero” ha fatto da cornice a Body in Motion – SHOWCASE, una serata che ha incantato il pubblico con coreografie di straordinaria intensità ed eleganza.

Protagonisti assoluti sono stati gli straordinari ballerini della prestigiosa Chapman University di California (USA), che hanno offerto una performance di altissimo livello tecnico ed espressivo, emozionando e conquistando ogni spettatore presente. Il loro talento ha brillato con forza, lasciando il segno in una serata memorabile.

Le coreografie, firmate da Julianne O’Brien e Silvia Anna Lee Cirivello, si sono sviluppate sulle musiche evocative del compositore Angelo Martin, creando un connubio perfetto tra movimento, suono e sentimento. Tra le opere proposte, ha avuto particolare rilievo una coreografia interamente dedicata alla Sicilia, omaggio poetico e potente alla terra che ha ospitato l’evento.

Alla serata erano presenti il Sindaco Daniele Tumminello, che ha sottolineato l’importanza, anche simbolica, di un evento che rafforza un ponte culturale ormai consolidato tra Cefalù e gli Stati Uniti, e il Vice Sindaco Rosario Lapunzina, testimoniando con la loro presenza il valore istituzionale attribuito alla manifestazione.

L’ingresso gratuito ha reso l’evento ancor più partecipato, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di assistere a una collaborazione artistica internazionale di rara qualità.



Cefalù Hosted a Refined International Contemporary Dance Showcase

June 14, 2025 – Editorial Staff

Cefalù became the setting for a vibrant and elegant evening dedicated to contemporary dance, hosting an international event of artistic excellence.

On Friday, June 13 at 6:30 PM, the Teatro Comunale “Salvatore Cicero” welcomed Body in Motion – SHOWCASE, a performance that captivated the audience with powerful and refined choreographies.

At the heart of the performance were the exceptional dancers from the prestigious Chapman University of California (USA), whose extraordinary talent and technical mastery illuminated the stage. Their performance stood out as a true highlight of the evening, earning admiration and heartfelt applause.

Choreographed by Julianne O’Brien and Silvia Anna Lee Cirivello, and accompanied by the evocative music of Angelo Martin, the show delivered an immersive experience where movement, music, and emotion were perfectly intertwined. Among the works performed, a special choreography dedicated to Sicily offered a moving tribute to the land that so warmly welcomed the artists.

The event was graced by the presence of Mayor Daniele Tumminello, who emphasized the symbolic significance of this cultural exchange, further strengthening the long-standing bond between Cefalù and the United States. Deputy Mayor Rosario Lapunzina was also present, underlining the institutional value attributed to the initiative.

With free admission, the evening drew a large and enthusiastic audience, granting locals and visitors alike the chance to witness a rare and meaningful international collaboration in dance and music.