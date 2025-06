Nuove nomine nella Diocesi di Cefalù. A Montemaggiore Belsito convocata la Statio Ecclesiae Cephalocensis

S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, considerato che al momento presente il Rev.do Don Massimo Antonio Alfonzo, Parroco delle Parrocchie Santissimo Salvatore e Santa Maria in Gangi, è assente per motivi di salute, ha affidato al:

Rev.do Don Krzysztof Kruk, Vicario parrocchiale nella Parrocchia Santa Rosalia in Campofelice di Roccella, il compito di supplire il Parroco delle Parrocchie Santissimo Salvatore e Santa Maria in Gangi. Il Rev.do Don Giuseppe Amato, Moderatore dell’Unità Pastorale Sinodale, continuerà a coordinare le iniziative pastorali nella Comunità di Gangi, «nella logica della integrazione e dell’arricchimento reciproco secondo il criterio della sussidiarietà e della gradualità» (Cfr. G. MARCIANTE, Si va a pescare insieme. Lettere alle Comunità di Castelbuono e di Gangi sulle Unità di Pastorale Sinodale, 05 settembre 2021) e assumerà temporaneamente, per tutti gli aspetti amministrativi, la legale rappresentanza delle Parrocchie Santissimo Salvatore e Santa Maria. Al Rev.do Don Massimo Antonio Alfonzo, S.E. Mons. Vescovo auspica pronta guarigione e ai Rev.di Don Giuseppe Amato e Don Krzysztof Kruk, sostenuti dal dono dello Spirito Santo, un servizio generoso nell’annuncio del Vangelo.



Inoltre, ha invitato:

il Rev.do Don Jérôme Patrick Zingui Mbassi a collaborare il Parroco, Rev.do Don Saverio Martina nelle Parrocchie Santi Apostoli Pietro e Paolo e Santa Maria di Gesù in Caltavuturo. Allo stesso tempo, Don Jérôme Patrick Zinui Mbassi aderirà al Progetto Diocesano 8×1000 2025 “Tessere opportunità”, finanziato da Caritas Italiana e che si avvierà nei locali presso la Parrocchia Santa Maria di Gesù in Caltavuturo. A Don Jérôme Patrick Zingui Mbassi, S.E. Mons. Vescovo augura una proficua esperienza pastorale.



Con la gioia nel cuore e la trepidazione del pastore il Vescovo Giuseppe ha convocato per sabato 28 giugno presso la comunità di Montemaggiore Belsito la Statio Ecclesiae Cephalocensis. L’appuntamento avrà inizio alle 17.30 in Piazza Roma per la celebrazione eucaristica, l’adorazione e la processione che si concluderà di fronte alla Basilica di Sant’Agata V. e M.

La Statio vuole sottolineare l’intimo legame che esiste tra Eucarestia e Sinodo: la sinodalità ha la sua fonte e il suo culmine nella celebrazione liturgica e in forma singolare nella partecipazione piena, consapevole e attiva alla sinassi eucaristica.

Al termine della celebrazione, al Vescovo verrà consegnato il testo delle Propositiones così come discusse, elaborate e approvate dall’Assemblea Sinodale.