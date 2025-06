Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo a Cefalù. La Parrocchia Cattedrale annuncia il Programma

«Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me» (1 Cor 11,24). Con queste parole, San Paolo ci trasmette l’essenza del Mistero Eucaristico, fulcro della fede cristiana e cuore pulsante della vita della Chiesa. In obbedienza al comando del Signore, la comunità ecclesiale di Cefalù si prepara a vivere con profonda devozione la Solennità del Corpus Domini, giorno in cui il Cielo si piega sulla terra nella presenza reale, viva e sostanziale di Cristo nell’Eucaristia.

Celebrazioni Eucaristiche nella Basilica Cattedrale di Cefalù

Domenica 22 giugno, presso la Basilica Cattedrale, la comunità diocesana si radunerà per rendere gloria al Santissimo Sacramento attraverso tre solenni Celebrazioni Eucaristiche che avranno luogo alle ore 09:30, 11:30 e 18:00. Quest’ultima sarà presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, e concelebrata dai parroci, presbiteri e diaconi della Città. L’altare diverrà ancora una volta mensa del sacrificio, memoriale del Calvario e anticipo delle nozze eterne dell’Agnello.

Seguirà la solenne Processione Eucaristica per le vie della Città, durante la quale il Santissimo Sacramento sarà portato in adorazione pubblica attraverso i luoghi della vita quotidiana, affinché ogni strada, casa e cuore sia irradiato dalla luce della Presenza divina. Il corteo sacro partirà da piazza Duomo, attraversando piazza Garibaldi, via Umberto I, via Spinuzza, via Vittorio Emanuele e piazza Marina, dove avrà luogo la tradizionale Benedizione del Mare, simbolo della protezione e della benedizione del Signore sulle genti che vivono del dono del mare. Il cammino proseguirà poi verso via Bordonaro e si concluderà nuovamente in piazza Duomo.

Al rientro, l’assemblea riceverà la solenne Benedizione Eucaristica, momento culmine in cui il Corpo del Signore sarà innalzato come segno di salvezza per il mondo.

La Presenza che nutre e trasforma

La festa del Corpus Domini è testimonianza viva di quanto insegnavano i Padri della Chiesa. Sant’Agostino affermava: “Se voi siete il corpo di Cristo e le sue membra, è il vostro mistero quello che si trova sull’altare: ricevete il vostro mistero”. In tale mistero, la Chiesa si riconosce, si edifica e si rinnova. L’Eucaristia è alimento per la vita eterna, vincolo di carità e principio di unità.

In un’epoca segnata da dispersione e inquietudine, il Corpus Domini invita ogni fedele a sostare in adorazione, a contemplare il Mistero che salva, a riconoscere nell’ostia consacrata il Cristo vivente, che non cessa di offrirsi per amore. Come afferma San Tommaso d’Aquino: “O memoriale della morte del Signore! Pane vivo che dona la vita all’uomo: fa’ che io viva sempre di Te, e gusti sempre dolcemente il Tuo sapore.”