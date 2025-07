Culotta Fulberto

Giorno 4 luglio 2025 il Signore ha chiamato nella sua casa Fulberto Culotta. Le esequie si svolgeranno giorno 5 luglio 2025 alle ore 16:00 presso la Chiesa Maria SS Assunta – Lascari (Salinelle). La salma si trova presso la propria abitazione di Viale Salinelle 26 – Lascari.

Non Fiori ma opere di bene. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza per la ricerca contro il cancro.