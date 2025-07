Gp di Gran Bretagna di F1: Silverstone si prepara ad accogliere la leggenda

Dopo le suggestioni alpine di Spielberg, il Campionato Mondiale di Formula 1 2025 approda su uno dei circuiti più iconici del panorama internazionale: Silverstone, culla storica della Formula 1 e teatro di battaglie leggendarie che hanno segnato le sorti dell’automobilismo moderno. Il Gran Premio di Gran Bretagna, in programma da venerdì 4 a domenica 6 luglio, rappresenta non solo uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, ma anche una fondamentale cesura nella narrativa sportiva di questa stagione, marcando simbolicamente la conclusione della prima metà del mondiale.

Tutto il weekend sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky S.

Programmazione ufficiale del weekend – GP Silverstone 2025

Sabato 5 luglio

10:10 – F3: Sprint Race

12:15 – Paddock Live

12:30 – F1: Prove Libere 3

13:30 – Paddock Live

14:10 – F2: Sprint Race

15:15 – Warm Up

15:30 – Paddock Live

16:00 – F1: Qualifiche ufficiali

17:15 – Paddock Live

17:45 – Paddock Live Show

Domenica 6 luglio

10:25 – F3: Feature Race

12:00 – F2: Feature Race

14:30 – Paddock Live

16:00 – F1: Gara

18:00 – Paddock Live Post-Gara

18:30 – Debriefing

19:00 – Notebook

19:15 – Race Anatomy

La voce dell’eccellenza: il team Sky Sport

La narrazione del fine settimana britannico sarà affidata all’esperienza e alla passione di un team editoriale d’eccezione. Carlo Vanzini condurrà la telecronaca ufficiale, affiancato dal commento tecnico di Marc Gené. La sezione analitica sarà curata da Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi, operativi dalla Sky Sport Tech Room, dove le immagini si trasformano in letture strategiche.

Le fasi pre e post gara saranno arricchite dagli approfondimenti di Davide Camicioli e Vicky Piria, con collegamenti live dai box a cura di Mara Sangiorgio. L’analisi conclusiva dell’evento sarà affidata come di consueto a Fabio Tavelli e al suo team nel celebre format Race Anatomy, dove si metteranno sotto la lente d’ingrandimento strategie, prestazioni e dichiarazioni dei protagonisti.

Un weekend di grande motorsport: non solo F1

L’offerta motoristica di Sky non si esaurisce con Silverstone. Nel medesimo fine settimana, riflettori puntati anche sul FIA European Rally Championship, che fa tappa in Italia con l’attesissimo Rally di Roma Capitale. Domenica 6 luglio, doppio appuntamento live: alle 11:00 e alle 17:00 su Sky Sport Max e NOW.

Attraverso l’Atlantico, si correrà invece il decimo round dell’NTT IndyCar Series a Lexington, nell’Indy 200 at Mid-Ohio. Diretta dalle 19:15 su Sky Sport 256 e NOW, con estensione della copertura su Sky Sport F1 a partire dalle 20:15.

Silverstone, il circuito dei re

Lungo i 5,891 km del tracciato britannico, incastonati tra curve mitiche come Maggots, Becketts e Copse, le monoposto del 2025 si confronteranno in una sfida che da sempre esige precisione assoluta e massimo carico aerodinamico. In palio non solo punti pesanti per la classifica iridata, ma anche prestigio, storia e un posto nella leggenda.

Silverstone attende. La Formula 1 entra nel vivo.