Da Cefalù un messaggio per sensibilizzare alla donazione di sangue

Scrive il Sindaco, “Sento il dovere di rivolgere pubblicamente un invito alla donazione del sangue, specialmente in questo periodo estivo dove la richiesta può essere più alta e le urgenze maggiori.

Donare il sangue è un gesto semplice, possibile per molti in possesso di alcuni requisiti, non costa nulla e non comporta rischi.

Richiede poco tempo e restituisce la gratificazione morale di aver compiuto un autentico atto di solidarietà umana.

Personalmente, se, anni fa, non avessi avuto a disposizione del sangue donato da altre persone generose, sono certo che oggi non sarei più qui.

Tantissime persone, per un motivo o un altro, per sopravvivere hanno necessità di una o più trasfusioni. La loro salvezza è anche nella possibilità di ricevere del sangue donato.

A Cefalù è possibile donare il sangue presso l’U.O.C. di medicina trasfusionale dell’Asp, presso l’Ospedale G. Giglio.

Ci sono anche i centri fissi mobili di associazioni come ad esempio AVIS, THALASSA che operano nel territorio comunale e nei Comuni vicini.

Le informazioni su dove e come donare si trovano facilmente su internet.

DONARE IL SANGUE SIGNIFICA DARE LA POSSIBILITÀ ALLA VITA”

Il sindaco di Cefalù

Daniele Tumminello