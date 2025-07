Karate, ad Alcamo brillano i piccoli della Bushido Lascari: tra sudore, sorrisi e medaglie

Una domenica caldissima, quella del 29 giugno ad Alcamo. Ma il sole non ha fermato i giovani karateka della Bushido Lascari, che hanno chiuso la stagione con cuore, grinta e tanti risultati da raccontare. In mezzo a 200 partecipanti, la nostra squadra si è presentata con 17 piccoli atleti pronti a tutto. Per alcuni era la prima volta su un tatami vero, per altri l’ennesima occasione per mettersi alla prova. Tutti, però, con la stessa energia negli occhi.

Categoria Under 10: piccole promesse in grande crescita

Il primo a lasciare il segno è Claudio Giuffrè, che porta a casa un doppio argento nel kata e nel kumite -32 kg: preciso, deciso, convincente. Con lui anche Michele La Grua, al suo debutto, centra un brillante secondo posto nel kumite -37 kg. Dario De Vincenzi sfiora il podio nel kata (5°) ma sale sul terzo gradino nel kumite -27 kg: talento in evoluzione. Rachele Saitta, sfortunata ma tenace, chiude quinta nel kumite -27 kg. E poi le più piccole: Beatrice Tripi e Sophie Provenzano, quinte nella prova “palloncino”, mostrano agilità e determinazione.

Categoria Under 12: tra conferme e nuove scoperte

Il vero mattatore è Rosario Brugnone, oro nel kata e argento nel kumite -47 kg: gara solida, mentalità da grande. Bravissima Dalila Ballaró, prima nel kumite -47 kg: potenza e intelligenza tattica. Ottima prova anche per Marta Pucceri (argento nel kumite -37 kg) e Denise Provenzano (bronzo nella stessa categoria). Aurora Barresi firma una doppietta: bronzo nel kata e oro nel kumite -22 kg. Benissimo anche Delia Ballaró, terza nel kata, e Aurora Fesi, al debutto, che chiude con un bel bronzo nel kumite -37 kg. Diego Ballaró e Gabriele Serio, pur restando giù dal podio, portano a casa una prestazione solida e tanta esperienza.

Categoria Under 14: il salto di qualità

Diego De Vincenzi e Giuseppe La Grua, entrambi al settimo posto nel kata. La tensione si fa sentire, ma il potenziale c’è. “Sono orgoglioso. Di chi ha vinto, certo, ma soprattutto di chi è cresciuto. In ogni gara c’è molto più di una medaglia: c’è impegno, sacrificio, emozione. Ai ragazzi dico di continuare a credere nel lavoro, nei sogni e in se stessi” ha commentato il maestro Stefano Pernice.

Intanto, da Messina arriva un’altra buona notizia: Clarissia Brugnone conquista un meritato bronzo al Campionato Regionale Esordienti, valido per le qualificazioni al Trofeo CONI. Più difficile la gara per Matteo Di Fatta e Diego De Vincenzi, ma per entrambi esperienza preziosa in vista delle qualificazioni nazionali del 6 ottobre.

Una stagione si chiude, ma il percorso continua

Per la Bushido Lascari non è solo sport: è crescita, comunità, educazione. E ogni gara – podio o no – è una lezione che resta. I piccoli hanno fatto il massimo. Adesso si riparte da qui, con la voglia di migliorare. Insieme. Sempre.