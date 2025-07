Istituzione nuovi stalli di sosta veicolare nel territorio del Comune di Cefalù

A parziale modifica e integrazione delle vigenti ordinanze che disciplinano il transito e la

sosta dei veicoli nel territorio comunale;

NELL’ATRIO INTERNO ALLA SCUOLA MEDIA, a decorrere dal giorno 07 luglio 2025 e fino al 14 settembre 2025, è istituita un’area di sosta riservata agli autoveicoli appartenenti ai residenti muniti di apposito pass cornice rossa fondo giallo, cornice rossa fondo giallo barrato, cornice blu fondo giallo e cornice marrone fondo giallo che dovrà essere regolarmente esposto sul parabrezza;

IN PIAZZA CRISTOFORO COLOMBO nel tratto compreso tra l’ingresso principale della

Caserma Botta e la confluenza con la Discesa Paramuro a decorrere dal giorno 07 luglio 2025 e fino al 14 settembre 2025, sono istituiti stalli riservati allo stazionamento di motocicli e ciclomotori;

IN VIA ANTONIO GRAMSCI sul lato sinistro del senso unico di marcia nel tratto opposto

ai numeri civici 1 e 23 sono istituiti stalli di sosta riservati agli autoveicoli appartenenti ai residenti muniti di apposito pass cornice rossa fondo giallo, cornice rossa fondo giallo barrato, cornice

blu fondo giallo e cornice marrone fondo giallo che dovrà essere regolarmente esposto

sul parabrezza

IN VIA CLEOPE TOMASINI sul lato destro del senso unico di marcia nel tratto opposto ai civici 2 e 7 sono istituiti stalli di sosta riservati agli autoveicoli appartenenti ai residenti muniti di apposito pass

cornice rossa fondo giallo, cornice rossa fondo giallo barrato, cornice blu fondo giallo

e cornice marrone fondo giallo che dovrà essere regolarmente esposto sul parabrezza;

nel tratto compreso tra i numeri 4 e 4/B sono istituiti stalli riservati allo stazionamento

di motocicli e ciclomotori;

lo stallo di sosta a servizio delle persone con disabilità insistente di fronte al civico n.

1 è soppresso;

NEL LUNGOMARE GUSEPPE GIARDINA lato monte nel tratto compreso tra lo slargo della parte terminale del medesimo Lungomare e per metri lineari 200, sono istituiti stalli di sosta riservati agli autoveicoli appartenenti ai residenti muniti di apposito pass cornice rossa fondo giallo, cornice

rossa fondo giallo barrato, cornice blu fondo giallo e cornice marrone fondo giallo che

dovrà essere regolarmente esposto sul parabrezza;

nel tratto lato monte altezza ingresso corsia interna, per metri lineari 10, sono istituiti

stalli riservati allo stazionamento di motocicli e ciclomotori;

nel tratto lato mare altezza Hotel Tourist (Scala d’accesso all’arenile), per metri lineari

10, sono istituiti stalli riservati allo stazionamento di motocicli e ciclomotori;

gli stalli riservati allo stazionamento di motocicli e ciclomotori insistenti sul lato mare

del Lungomare Giardina altezza “Le Vele” sono parzialmente soppressi nella misura

di metri lineari dieci.