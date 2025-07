Parte il progetto GEMMA” per il monitoraggio degli alberi monumentali nel Parco delle Madonie

Parte il progetto GEMMA”, al via il monitoraggio degli alberi monumentali nel Parco delle Madonie.

Un importante progetto finanziato dal PNRR di gestione e monitoraggio degli Alberi Monumentali attraverso sofisticate tecnologie aerospaziali.

GEMMA, è l’acronimo di – Gestione e Monitoraggio degli Alberi Monumentali attraverso Tecnologie Aerospaziali – un progetto innovativo che integra osservazione satellitare, droni, sensori ambientali e rilievi da terra per garantire la tutela attiva del nostro patrimonio arboreo più antico e prezioso.

Obiettivo del progetto è la costruzione di un sistema integrato di monitoraggio degli alberi monumentali,

basato su tecniche di telerilevamento, sensoristica e rilevamento di campo, per l’aggiornamento dinamico

dell’elenco nazionale e degli elenchi regionali compilati in attuazione della Legge 14 gennaio 2013, n.10.

Il sistema di monitoraggio si rende necessario per l’acquisizione di informazioni qualificate relative

all’evoluzione nel tempo delle condizioni vegetative e strutturali dell’albero monumentale, del suo stato fitosanitario, come anche dei parametri funzionali del contesto o habitat nel quale l’albero monumentale è situato, in grado di influenzarne l’attività vegetativa.

Afferma il Prof. Rosario Schicchi dell’Università di Palermo nonché direttore dell’Orto Botanico: Con il Progetto Gemma, continua l’attività del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali nei confronti di uno straordinario patrimonio vegetale, unico e irripetibile, che necessita dell’apporto delle moderne tecnologie per acquisire informazioni scientifiche, indispensabili per l’attività di gestione, conservazione e fruizione.

Il sistema integrato di monitoraggio realizzato nell’ambito del progetto sarà in grado di supportare le

diverse attività di: