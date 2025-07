A Cefalù aperte le iscrizioni per l’utilizzo del servizio scuolabus per l’anno scolastico 2025/2026

Si informano i cittadini interessati che sono aperte le iscrizioni per l’utilizzo del servizio scuolabus per l’anno scolastico 2025/2026 per minori frequentanti le seguenti scuole dell’infanzia e primarie statali.

Sono altresì aperte le iscrizioni per l’ammissione al servizio scuolabus tratta S. Ambrogio – Cefalù per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie statali e scuola superiore di primo grado residenti nella

frazione.

Le istanze di ammissione dovranno essere presentate – a partire dal 01/07/2025 ed entro e non oltre il 31/07/2025 – presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cefalù, utilizzando il modello che può

essere scaricato dal sito dell’Ente oppure ritirato presso l’ufficio SERVIZI SCOLASTICI, nel seguente orario di apertura al pubblico:

-Lunedì e venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

-Mercoledì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – pomeriggio dalle

ore15,00 alle ore 17,00.

Il servizio sarà reso disponibile solo per andata e ritorno esclusivamente dalle fermate già stabilite e fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Sul sito istituzionale del Comune di Cefalù i moduli e il bando di partecipazione.