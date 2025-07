La Domenica del Mare a Cefalù. Un incontro tra fede, cultura e responsabilità

Il mare: risorsa naturale e spirituale

Domenica 13 luglio 2025, la città di Cefalù ospiterà una nuova edizione della Domenica del Mare, l’annuale appuntamento promosso dal Servizio di Pastorale per il Turismo, il Tempo libero, lo Sport e l’Apostolato del Mare, in occasione della Giornata nazionale del mare.

L’evento, atteso e sentito, si svolgerà a partire dalle ore 18.15 presso la Parrocchia Sant’Agata Vergine e Martire, in Piazza Sant’Agata, ed avrà come filo conduttore il tema quanto mai attuale:

“Il mare: risorsa naturale e spirituale”.

Un dialogo tra comunità e istituzioni

Ad aprire il pomeriggio sarà l’incontro del Vescovo S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante con i rappresentanti dell’Associazione culturale ‘Ntinna a mari, testimoni della cultura marittima locale.

Seguirà l’introduzione e i saluti a cura di Mons. Rosario Dispensa, responsabile del Servizio di Pastorale per il Turismo, lo Sport, il Tempo libero e Apostolato del mare, insieme all’intervento del Sindaco di Cefalù, Prof. Daniele Salvatore Tumminello.

Voci dal mare: riflessioni e testimonianze

Il cuore dell’incontro sarà segnato da due significativi contributi:

– “Il mare come risorsa naturale”, riflessione a cura del Capo 1ª Classe Np Giovanna Palanga, Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Cefalù;

– “Il mare come risorsa spirituale”, meditazione affidata a S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù.

Questi interventi offriranno uno sguardo integrale sul mare, luogo di lavoro e di vita, ma anche spazio teologico e simbolico, realtà da custodire nella sua bellezza e sacralità.

Un tempo di preghiera

La giornata si concluderà con la Celebrazione Eucaristica alle ore 19.00, momento culminante di raccoglimento e rendimento di grazie, che suggellerà la Domenica del Mare come tempo di comunione e impegno.

Custodire il mare: un compito condiviso

Sotto il segno del motto “CustodiAmo il mare”, l’iniziativa intende rinnovare la coscienza collettiva circa l’urgenza di tutelare il patrimonio marino e promuovere una cultura del rispetto, della solidarietà e della spiritualità legata al mare.

Promossa dalla Diocesi di Cefalù, in collaborazione con l’Apostolato del Mare, l’amministrazione comunale e le realtà associative del territorio, la Domenica del Mare si conferma come spazio prezioso di riflessione e responsabilità, dove fede e cura del creato si intrecciano in un’unica, profonda vocazione al bene comune.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’iniziativa, è possibile rivolgersi alla Parrocchia Sant’Agata o consultare i canali ufficiali della Diocesi di Cefalù.