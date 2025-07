La famiglia Tumminello Di Fatta ringrazia

La famiglia Tumminello-Di Fatta sentitamente ringrazia quanti si sono uniti con affetto e partecipazione al dolore per la scomparsa della cara Rosaria Di Fatta ved. Tumminello.

Il Trigesimo in Suo ricordo avrà luogo in data 15 luglio 2025 alle ore 18:00 nella Chiesa S. Stefano (Purgatorio) di Cefalù.