Sostegno alla crescita educativa e inclusiva: finanziati due progetti oratoriali nella Diocesi di Cefalù

Il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana ha deliberato l’assegnazione di un contributo pari a 10.000 euro in favore della Diocesi di Cefalù, nell’ambito della Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti con finalità educative e inclusive negli oratori, promuovendo il radicamento di tali iniziative in un contesto di stretta sinergia con le famiglie.

Il finanziamento regionale andrà a sostenere due progetti proposti dagli oratori delle Parrocchie dello Spirito Santo e del Santissimo Salvatore alla Torre (Artigianelli) di Cefalù, nella provincia di Palermo. Si tratta di interventi che intendono rafforzare l’azione educativa e formativa svolta da queste realtà pastorali, da anni punto di riferimento per l’infanzia e l’adolescenza del territorio.

Nello specifico, la Parrocchia dello Spirito Santo destinerà i fondi al potenziamento di alcuni servizi già attivi, con particolare attenzione al sostegno scolastico — mediante l’allestimento di una sala studio e l’organizzazione di attività di doposcuola — e all’integrazione dei minori attraverso proposte educative e iniziative volte alla promozione della persona. Lo sport, il gioco, i laboratori teatrali e musicali, così come le attività ricreative in genere, rappresentano strumenti privilegiati in questo percorso di crescita condivisa. Tali proposte si avvalgono, inoltre, della preziosa collaborazione con il gruppo Scout Agesci, l’Associazione Culturale Musicale “Santa Cecilia” e altre realtà associative presenti sul territorio.

Parallelamente, l’oratorio Artigianelli concentrerà il proprio intervento sul potenziamento delle attività estive, attraverso l’organizzazione di laboratori manuali e creativi pensati per coinvolgere attivamente le famiglie. A questi si affiancheranno momenti di festa, gioco e riflessione, pensati per offrire ai ragazzi esperienze ricche di significato umano e relazionale.

L’impegno della Diocesi di Cefalù nella promozione e nel coordinamento delle attività oratoriali trova una solida espressione nel lavoro del Forum Oratori del centro diocesano, che accompagna e valorizza le diverse esperienze presenti nelle comunità parrocchiali. Il contributo riconosciuto dalla Regione Siciliana rappresenta non soltanto un sostegno concreto, ma anche un segnale di attenzione istituzionale verso quelle realtà locali che, spesso, costituiscono l’unico presidio educativo e aggregativo per le nuove generazioni.

In un contesto sociale in cui cresce la domanda di luoghi di autentica inclusione, gli oratori si confermano così spazi vivi di incontro, relazione e speranza.