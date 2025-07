Cinema in strada sotto le stelle a Lascari

CINEMA IN STRADA SOTTO LE STELLE

RIABITARE LE PIAZZE, ACCENDERE VISIONI

Proiezioni film estate 2025

Domenica 27 luglio e sabato 2 agosto, h 21.30

Via Indipendenza | Lascari.

Ingresso libero.

“Riabitare le piazze, accendere visioni” è lo slogan che anche quest’anno abbiamo scelto per raccontare ciò che siamo abituati a fare: costruire occasioni di promozione culturale immaginando modi diversi di abitare gli spazi urbani e il territorio. E come sempre desideriamo farlo in modo sostenibile, partecipato, solidale e costruendo comunità intorno al valore della cultura cinematografica.

Cinema come occasione di riflessione e ricerca, come poesia e arte. Cinema come lente d’ingrandimento con la quale rileggere il passato e interpretare il presente. Cinema come contaminazione, rito collettivo e intergenerazionale o, semplicemente, come occasione ritrovata di socialità… in strada!

Due serate organizzate dall’Associazione Il Girasole aps con il patrocinio del Comune di Lascari, Assessorato al Turismo e Spettacolo. La prima proiezione sarà domenica 27 luglio alle h 21.30 con il film “C’è ancora domani” e la seconda serata si terrà sabato 2 agosto con il film “C’è chi dice NO”.

www.muvilascari.it

www.associazioneilgirasole.eu