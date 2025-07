Tantissimi Auguri di Buon Compleanno a S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù

Eccellenza Reverendissima,

nel giorno in cui la Chiesa e quanti La stimano rendono grazie a Dio per il dono della Sua vita, desideriamo porgerLe i nostri più sentiti e cordiali auguri di buon compleanno.

«Il buon pastore dà la propria vita per le pecore» (Gv 10,11): in Lei riconosciamo ogni giorno l’immagine del Pastore secondo il cuore di Cristo, che guida il Suo gregge con mitezza e fermezza, con sapienza evangelica e amore paterno.

La Sua esistenza, vissuta nel servizio generoso e instancabile al Popolo di Dio, è testimonianza luminosa di fedeltà alla chiamata ricevuta, e stimolo per ciascuno a camminare con gioia nella via del Vangelo.

Il Signore, che «non è ingiusto da dimenticare il vostro lavoro e l’amore che avete mostrato per il suo nome» (Eb 6,10), La colmi di ogni benedizione spirituale, sostenga la Sua missione episcopale e Le doni giorni sereni e fecondi.

In comunione di preghiera, affidiamo il Suo ministero alla materna protezione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, e al patrocinio dei Santi Pastori.

Ad multos annos!



La Redazione di Cefalunews

Ci uniamo anche al messaggio di Auguri formulato dal Vicario Generale, Mons. Giuseppe Licciardi.

Eccellenza Reverendissima,

rendiamo grazie al Signore per il dono della Sua vita, che Lei ha saputo tradurre per noi in umanità vissuta, in autentica testimonianza evangelica.

Attraverso il cammino sinodale, ci ha indicato i cieli nuovi e la terra nuova della nostra fede.

In questo giorno del Suo compleanno, Le siamo 𝐟𝐫𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐢𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐟𝐟𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝𝐢𝐧𝐞.