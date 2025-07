Cefalù come non l’hai mai ascoltata: nasce la sua canzone

Oggi c’è bisogno di una canzone che parli di Cefalù. In un tempo in cui tutto corre e si consuma in fretta, c’è bisogno di parole che restino. Di musica che non si limiti a descrivere, ma che custodisca. Di un canto che non solo celebri la bellezza di una delle città più affascinanti della Sicilia, ma che ne racconti l’anima, quella più intima, quella che non si vede a colpo d’occhio. C’è bisogno di riscoprire ciò che un luogo significa per chi ci vive, per chi ci torna, per chi lo porta nel cuore.

Nasce da qui l’idea di una canzone su Cefalù. Una canzone diversa. Non un semplice omaggio paesaggistico, ma un vero e proprio percorso poetico che attraversa le dieci meraviglie nascoste della città. Non sono monumenti da cartolina né attrazioni turistiche. Sono emozioni. Sono sussurri del mare, luci del mattino, voci delle pietre. Sono gesti antichi che parlano di accoglienza, bellezza, silenzio, eternità.

Il testo nasce dalla penna di Mario Macaluso, giornalista e direttore di Cefalunews, profondo conoscitore del territorio e della sua gente. Non nuovo alla scrittura letteraria, il nostro direttore è anche autore del recente romanzo “Il Segreto del Re”, che intreccia storia e mistero, portando alla luce un segreto legato proprio a Cefalù. Da quella stessa sensibilità narrativa nasce anche questo progetto musicale, che trasforma la poesia in canto e l’identità in arte.

Del testo non vengono svelate subito le meraviglie. Come in ogni scoperta preziosa, serve tempo, attenzione, desiderio. Sono immagini delicate, simboli vivi che fanno di Cefalù non solo una destinazione, ma un’esperienza dello spirito.

In un’epoca in cui le città rischiano di diventare sfondi anonimi per selfie distratti, questa canzone vuole ridare profondità. Vuole restituire voce ai luoghi. Vuole fermare l’attenzione su ciò che resiste, su ciò che conta. Le meraviglie nascoste sono l’essenza di Cefalù, e attendono di essere scoperte, ascoltate, cantate.

E allora sì: oggi più che mai c’è bisogno di una canzone che parli di Cefalù. E questa canzone sta per nascere. Il 7 agosto, durante il raduno degli emigranti, sarà eseguita per la prima volta da un’artista cefaludese.