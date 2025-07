Il Premio “Maria Elisa Di Fatta” alla carriera al Maestro Mauro Visconti, direttore del Conservatorio di Palermo

CEFALÙ – Sarà assegnato al Maestro Mauro Visconti, direttore del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, il Premio alla Carriera “Maria Elisa Di Fatta”, prestigioso riconoscimento che verrà consegnato sabato 3 agosto nel corso della serata finale del concorso musicale al Teatro Salvatore di Cefalù.

Il premio, dedicato alla memoria della talentuosa violinista cefaludese scomparsa tragicamente nel 2008, sarà conferito per la prima volta a una figura di spicco della musica italiana, con la seguente motivazione: “Il Maestro, nel proprio avvincente percorso di musicista, ha saputo delineare sempre più, negli anni, un profilo artistico di altissimo spessore, guadagnandosi la stima dell’intero mondo musicale. Lungo tale percorso, egli ha potuto rivelarsi anche per i suoi tratti di umanità e attenzione verso ciò che attinge ai temi e alla sfera della solidarietà. Tutto questo, in qualità di pianista, organista, direttore di coro, compositore.”

Il riconoscimento rappresenta il culmine simbolico di una collaborazione longeva e fruttuosa tra il concorso musicale cefaludese e il Conservatorio di Palermo, iniziata proprio nel nome di Maria Elisa, che fu allieva brillante dell’istituto palermitano e nipote del celebre violinista Salvatore Cicero, punto di riferimento della musica in Sicilia e oltre.

Come sottolinea una nota del Conservatorio, “il premio si inserisce in un percorso artistico condiviso lungo ben 16 anni, segnato dal contributo prezioso di direttori come Carmelo Caruso, Gregorio Bertolino, Daniele Ficola e oggi Mauro Visconti, tutti impegnati a sostenere e promuovere la musica con spirito di autentico volontariato.”

Determinante il ruolo del Maestro Antonio Sottile, figura storica del Premio e ponte naturale tra il territorio madonita, la famiglia Di Fatta e il Conservatorio. A questo impegno si aggiunge il coinvolgimento di numerosi docenti e musicisti che nel corso degli anni hanno composto le commissioni giudicatrici del concorso, contribuendo alla crescita artistica di molti giovani talenti.

Un valore aggiunto testimoniato dall’Albo d’Oro del Premio, che conta tra i suoi vincitori nomi ormai affermati sulla scena musicale nazionale e internazionale: solisti, prime parti d’orchestra, cantanti d’opera, maestri di Conservatorio, che hanno trovato nel concorso cefaludese uno dei primi trampolini di lancio.

Il Premio alla Carriera sarà consegnato dai presidenti delle due associazioni promotrici, Mario Macaluso e Cinzia Matassa, durante la serata finale del concorso, che ogni anno richiama pubblico, musicisti e appassionati da tutta la Sicilia. Una scelta che rafforza il valore culturale e umano del riconoscimento, confermando il profondo legame tra Cefalù, la musica, e la memoria di chi ha saputo viverla con passione e talento.