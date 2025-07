A Petralia Sottana la presentazione ufficiale del progetto “Maroneum”: il 22 luglio al Palazzo Pucci Martinez

Sarà il prestigioso Palazzo Pucci Martinez, sede istituzionale dell’Ente Parco delle Madonie a Petralia Sottana (PA), a ospitare lunedì 22 luglio 2025, a partire dalle ore 11:00, la presentazione ufficiale del progetto Maroneum. L’iniziativa si inserisce nel quadro del protocollo d’intesa siglato tra l’Ente Parco e l’associazione socio-culturale Fenice di Caltanissetta, dando avvio a una serie articolata di attività culturali, scientifiche e di valorizzazione territoriale.

A illustrare le linee guida del progetto saranno il commissario straordinario del Parco delle Madonie, dott. Salvatore Caltagirone, e il presidente dell’associazione Fenice, dott. Giovanni Di Lorenzo. L’evento, concepito come un momento di confronto e divulgazione, si propone di far conoscere le numerose azioni innovative legate alla promozione sostenibile del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale dell’area madonita.

Centrale sarà il ruolo della comunicazione e della divulgazione scientifica, affidate a un panel di professionisti di comprovato rilievo nel panorama nazionale. Tra gli interventi in programma, spicca la presentazione del trailer ufficiale del docufilm “Maroneum: la quinta stagione”, realizzato dallo stesso Giovanni Di Lorenzo: chirurgo di origini madonite, referente per la macroarea Sud Sicilia-Calabria del movimento nazionale Montagnaterapia (SIMonT), socio dell’AFNI – Associazione Fotografi Naturalisti Italiani – nonché apprezzato autore di short documentary dedicati alla narrazione per immagini dei paesaggi italiani, con un’attenzione privilegiata al territorio siciliano e, in particolare, al Parco delle Madonie.

Accanto ai promotori del progetto, siederanno al tavolo dei relatori anche il dott. Peppuccio Bonomo, dirigente dell’Ente Parco delle Madonie; il biologo naturalista dott. Francesco Toscano; e il dott. Giuseppe Di Miceli, presidente del Comitato tecnico-scientifico dell’Ente. I lavori saranno moderati dalla giornalista Sonia Giugno, che accompagnerà il pubblico attraverso i contenuti dell’incontro.

L’evento, aperto al pubblico e alle istituzioni, costituirà un’occasione qualificata per avviare un dialogo interdisciplinare sul ruolo dei parchi naturali nel futuro sostenibile della Sicilia, rafforzando il legame tra ricerca scientifica, cultura, educazione ambientale e cittadinanza attiva.