Cefalù: al via l’arredo urbano del lungomare con le nuove panchine in cemento pregiato

“Comincia – annuncia il Sindaco Daniele Tumminello – il completamento dell’arredo del Lungomare, con la collocazione delle nuove panchine”.

Proseguono con determinazione i lavori di riqualificazione del lungomare di Cefalù, uno dei luoghi più iconici della Sicilia e dell’intero bacino del Mediterraneo. Dopo il recente rifacimento delle pavimentazioni e la messa a dimora di nuovi alberi di oleandro, prende ora forma l’arredo urbano con l’installazione delle nuove panchine, progettate per coniugare estetica, comfort e durabilità.

Le sedute, già in fase di posizionamento, sono panchine prefabbricate con spalliera, realizzate in cemento bianco ad alte prestazioni (HPC 52,5R), un materiale innovativo noto per la sua resistenza meccanica e la lunga durata nel tempo. La loro composizione è arricchita da graniglia e polvere di marmo Bianco Carrara, che ne esalta l’eleganza e l’armonia con il contesto paesaggistico.

La struttura interna è rinforzata con armatura in acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata, mentre la finitura esterna è granigliata effetto levigato, con angoli smussati e carteggiati, per garantire massima sicurezza e comfort nell’utilizzo. Il trattamento superficiale prevede inoltre un’applicazione idrorepellente antidegrado per esterni, con effetto brillante.

Le dimensioni di ciascuna panchina sono: 170 cm di lunghezza, 50 cm di profondità e 90 cm di altezza, con seduta da 12 cm, sostegni da 17,5 cm e spalliera alta 40 cm. Ogni elemento è fornito con spalliera già fissata tramite bulloneria a scomparsa e staffe in acciaio verniciato per il fissaggio a terra, garantendo stabilità e durabilità (i tasselli di ancoraggio non sono inclusi). Le panchine sono completamente riciclabili e movimentabili con appositi mezzi.



Saranno 16 le nuove panchine che saranno collocate in questa fase

Questi nuovi elementi d’arredo rappresentano un ulteriore passo in avanti nel processo di valorizzazione del lungomare, che si affaccia su una delle spiagge più celebri della Sicilia, incorniciata dal maestoso scenario della Cattedrale normanna, dominata dalla Rocca, e dal pittoresco borgo marinaro che fa di Cefalù una perla di inestimabile bellezza.