Comune di Cefalù: attivazione del sistema di controllo elettronico degli accessi alla ZTL “Varco Diaz (ZTL3)”

Il Comune di Cefalù compie un significativo passo avanti nella gestione della mobilità urbana e nella salvaguardia del centro storico, annunciando, con un’Ordinanza della Polizia Municipale l’attivazione ufficiale del sistema di varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato denominata “Varco Diaz (ZTL3)”.



A seguito dell’indirizzo impartito dal Sindacom nel rispetto delle disposizioni ministeriali, il Comune ha portato a compimento l’iter necessario per la messa in esercizio del sistema di videosorveglianza automatizzata, conforme alle normative vigenti e autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Durante il periodo di pre-esercizio, avviato il 27 giugno 2025, sono state svolte tutte le verifiche tecniche.



Decorrenza e perimetrazione della ZTL3



A partire dalle ore 00:00 del 1° agosto 2025, il sistema entrerà ufficialmente in funzione, con regime continuativo: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per l’intero arco dell’anno. L’area interessata dalla ZTL DIAZ (ZTL3) comprende le seguenti vie e piazze: Piazza A. Diaz, Via G. Matteotti, Piazza Garibaldi, Via Umberto I (limitatamente al tratto tra la confluenza con Piazza Garibaldi e la carreggiata alta). Le vie di fuga previste sono Viale Mazzini, Via Roma e Via Cavour.



Regime di autorizzazioni e deroghe



Nei periodi in cui vige il divieto di circolazione, sarà comunque possibile ottenere autorizzazioni di transito secondo le modalità previste dal “Disciplinare per il rilascio dei contrassegni ZTL”. Le fasce orarie di deroga saranno così articolate:



Dal 1° aprile al 31 ottobre:



dalle 00:00 alle 09:30



dalle 12:00 alle 18:00



dalle 21:00 alle 22:00



Dal 1° novembre al 31 marzo:



dalle 12:00 alle 18:00



dalle 21:00 alle 09:30 del giorno successivo



La gestione operativa del sistema dei varchi sarà affidata al Comando di Polizia Municipale, che ne curerà il monitoraggio e l’applicazione delle disposizioni regolamentari.