Trabia: momenti di paura in stazione, giovane salvato dai Carabinieri pochi istanti prima dell’arrivo del treno

TRABIA – Attimi di vero terrore si sono vissuti nel pomeriggio di venerdì alla stazione ferroviaria di Trabia, dove un giovane si è improvvisamente lanciato sui binari con l’intento di togliersi la vita. Solo il coraggio e la prontezza di alcuni Carabinieri ha evitato una tragedia annunciata.

Tutto è accaduto in pochi istanti, davanti agli occhi attoniti di pendolari e viaggiatori. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo – dopo aver confidato a una persona presente in stazione la volontà di compiere un gesto estremo – è stato subito segnalato alle forze dell’ordine. Una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Trabia, già presente in zona per l’attività di controllo del territorio, si è immediatamente attivata per rintracciarlo tra la folla.

Individuato il giovane, i militari si sono avvicinati nel tentativo di bloccarlo, ma a quel punto il ragazzo, con un gesto repentino, si è lanciato sui binari proprio mentre stava arrivando un treno in corsa. In quegli attimi concitati, i Carabinieri – aiutati da un collega che si trovava fuori servizio – hanno dimostrato sangue freddo e determinazione. Senza esitare, si sono gettati anche loro sulle rotaie e, lottando contro la resistenza del giovane, sono riusciti a trarlo in salvo pochi secondi prima che il convoglio, in frenata, potesse travolgerlo.

Una manciata di metri, forse meno, ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Il ragazzo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario giunto sul posto. Fortunatamente non ha riportato ferite, ma sarà seguito dal punto di vista psicologico.

Ancora una volta, la tempestività e il coraggio delle forze dell’ordine hanno evitato il peggio. A Trabia si è sfiorata la tragedia, ma l’epilogo è stato diverso grazie all’umanità e al senso del dovere di chi ha scelto di indossare una divisa al servizio degli altri.