Cefalù, 21 luglio – Giornata da cartolina: sole pieno e mare calmo, temperature fino a 31°C

Un’altra splendida giornata estiva attende oggi Cefalù, dove il meteo si presenta stabile e soleggiato fin dal primo mattino. Secondo il bollettino aggiornato alle ore 07:52, le previsioni indicano cielo sereno per l’intera giornata, con temperature in costante e graduale aumento fino al pomeriggio.

Alle ore 10:00, si prevedono 28.7°C con umidità al 61% e venti leggeri provenienti da nord-est a 5 km/h. Il termometro continuerà a salire, toccando i 30.9°C alle 15:00 e arrivando al picco massimo di 31.2°C attorno alle 16:00, accompagnato da venti da nord-est a 14 km/h e umidità in calo al 42%. Si manterrà una piacevole ventilazione, senza fenomeni di rilievo.

Il mare resterà poco mosso per l’intera giornata, ideale per una nuotata o una passeggiata in spiaggia. Anche la sera promette comfort, con temperature che scenderanno gradualmente fino ai 28.6°C alle ore 21:00 e un’umidità intorno al 44%. Il livello di attendibilità delle previsioni è molto alto (90-95%) e l’indice di qualità previsionale raggiunge il 99% per l’ultima giornata, segno di grande affidabilità per chi desidera pianificare escursioni, giornate al mare o attività all’aperto.

In sintesi: Cefalù oggi si presenta al meglio, con un cielo completamente sereno, clima caldo ma gradevole e una leggera brezza marina, perfetti per godersi ogni angolo della cittadina. Un lunedì d’estate come pochi.