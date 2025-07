una panchina simbolo per un impegno per l’autismo. La settima tappa approda a Cefalù

#IOSONOAZZURRO: una panchina, un simbolo, un impegno per l’autismo – la settima tappa approda a Cefalù

Una panchina azzurra per ogni città. È questo l’ambizioso e commovente obiettivo del progetto #IOSONOAZZURRO, ideato e promosso da Io Barcollo ma non MOLLO!® di Roberta Sparacello in collaborazione con il Centro ABA Capaci Palermo del Dott. Eugenio Mulè, con il sostegno attivo delle amministrazioni comunali di tutta la Sicilia.

Un’iniziativa che parla il linguaggio dell’inclusione, del rispetto e della speranza. Ogni panchina azzurra installata rappresenta un gesto concreto, un segno tangibile di attenzione nei confronti di tutte le persone che ogni giorno convivono con il disturbo dello spettro autistico, le loro famiglie, i professionisti e le reti di supporto che li accompagnano.

Il colore azzurro, ormai divenuto simbolo della consapevolezza sull’autismo, richiama l’immensità del cielo e del mare, ma soprattutto l’apertura di una società che desidera accogliere, conoscere, comprendere. Dietro ogni panchina si cela una “missione del cuore”, portata avanti con determinazione da chi non smette mai di credere nella bellezza di una comunità realmente inclusiva.

Tre sono le direttrici fondamentali di questo progetto:

Sensibilizzare alla conoscenza dell’autismo, contrastando stereotipi e favorendo una cultura del rispetto; Accrescere l’inclusività, l’accoglienza e la solidarietà, promuovendo spazi pubblici più empatici e accessibili; Richiamare l’attenzione sui diritti delle persone, affinché nessuno resti indietro o invisibile.

Dopo aver già toccato sei tappe siciliane, il progetto approderà con la sua settima panchina azzurra nella splendida cornice di Cefalù (PA):

Piazzetta Cristoforo Colombo, Lungomare Giuseppe Giardina

Sabato 26 luglio 2025, ore 19:00

Sarà un momento denso di significato, non solo per l’impatto simbolico dell’evento, ma anche per la bellezza del gesto condiviso. Una città che si colora d’azzurro è una città che sceglie di guardare con occhi nuovi chi spesso è lasciato ai margini.

Perché #IOSONOAZZURRO non è solo un progetto: è un appello alla coscienza, un invito a camminare insieme. E un sogno che – panchina dopo panchina – vuole “azzurrare” tutta la Sicilia.