Gibilmanna su Tg2: il Santuario entra nelle case degli italiani

Il Santuario di Maria Santissima di Gibilmanna, scrigno di fede e di storia incastonato tra le montagne delle Madonie, è stato protagonista ieri sera su Rai 2, nella rubrica “Arte e Fede” del Tg2. Un tributo sentito e coinvolgente a uno dei luoghi più amati e venerati della Sicilia, punto di riferimento spirituale non solo per i fedeli dell’Isola, ma per tutti coloro che cercano in Maria rifugio, speranza e consolazione.

Il servizio, disponibile su RaiPlay, ha offerto uno sguardo attento e rispettoso sulla vita del Santuario, custode di una devozione secolare e affidato alla fraternità dei Frati Minori Cappuccini. Tra i momenti salienti dell’approfondimento, l’intervista a Fra Salvatore Vacca, vicario della comunità, che ha raccontato con semplicità francescana e profondità evangelica la missione quotidiana del Santuario: accogliere, ascoltare, accompagnare.

«Nel lodare il Signore per le meraviglie che ha compiuto in Maria – dichiarano i Frati – ringraziamo la redazione del Tg2 per aver permesso che il Santuario di Gibilmanna “entrasse” nelle case degli italiani». Un gesto che, in un tempo spesso disattento alla dimensione del sacro, restituisce visibilità e voce a quei luoghi in cui la fede si fa storia, preghiera e cultura.

Gibilmanna continua così a risplendere come “faro spirituale”, nella luce discreta ma intensa di Maria, che da secoli veglia su quanti si affidano a Lei, pellegrini in cerca di pace e verità.