A Sant’Ambrogio la Made in Italy Cover Band incanta per la Festa della Madonna della Salute

Nell’incantevole borgo marinaro di Sant’Ambrogio, frazione di Cefalù, la sera si è accesa di musica, emozioni e partecipazione grazie al travolgente concerto della Made in Italy Cover Band, nell’ambito del cartellone di Cefalù Estate 2025 e in occasione della festa in onore della Madonna della Salute, tanto cara alla devozione popolare.

Alla serata hanno preso parte il Sindaco Daniele Tumminello, insieme agli Assessori Tania Culotta e Laura Modaro, a conferma della vicinanza dell’Amministrazione comunale alle manifestazioni che celebrano l’identità culturale e religiosa della comunità.

Sul palco, un gruppo di giovani ma straordinariamente maturi musicisti:

Federico Li Puma , chitarra,

, chitarra, Cristian Basile , basso,

, basso, Giuseppe Polizzi , tastiere,

, tastiere, Gabriele Battista , batteria,

, batteria, Francesco Ingrascì, frontman e voce solista.

La Made in Italy Cover Band ha regalato al pubblico una performance di altissimo livello, eseguendo con energia e raffinatezza i grandi classici del rock italiano. In un crescendo di ritmo e coinvolgimento, hanno ripercorso le note più amate di artisti come Luciano Ligabue, Achille Lauro, Zucchero, Biagio Antonacci, Vasco Rossi, Le Vibrazioni e altri ancora.

Impossibile restare seduti: la musica ha conquistato tutti, trasportando il pubblico in un’esperienza collettiva di canto e danza. Una vera festa, in cui le melodie della tradizione rock italiana si sono intrecciate al calore dell’estate e al cuore della devozione popolare.

Un evento che ha saputo unire generazioni diverse sotto un unico cielo, tra memoria, identità e desiderio di stare insieme. Un’altra pagina memorabile della Cefalù Estate 2025, nel segno del talento, della passione e della bellezza tutta italiana.