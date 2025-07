A Gangi, il tempo si ferma per festeggiare i 100 anni di nonna Giuseppina

Tra le viuzze antiche di Gangi, nel cuore delle Madonie, il tempo sembra davvero rallentare. Lo sa bene nonna Giuseppina Farinella, che lo scorso venerdì ha spento 100 candeline circondata dall’affetto della sua grande famiglia e di tutta la comunità.

Lucida, affettuosa, con la battuta sempre pronta e un sorriso che racconta più di qualsiasi racconto scritto, Giuseppina è ancora autosufficiente. Ogni giorno segue la messa in TV, recita il Rosario, si gode i suoi piatti preferiti – cavolo all’insalata, olive, pomodoro e ricotta fresca – e si lascia coccolare da chi le vuole bene, a cominciare dalla nipote Silvia, che ammette: “Assecondo ogni suo desiderio”.

Alla festa per il suo secolo di vita, insieme a figli, nipoti e amici, sono intervenuti anche il sindaco Giuseppe Ferrarello e il vicesindaco Nicola Blando, portando in dono una targa e un mazzo di fiori a nome di tutta la cittadinanza. “La sua lunga giovinezza è per noi motivo di orgoglio”, hanno dichiarato con emozione.

Durante la messa celebrata da don Giuseppe, Giuseppina ha persino scherzato sulla sua età, mostrando una vitalità che ha contagiato tutti. E sì, ha soffiato le candeline ben dopo la mezzanotte, tra applausi, abbracci e tanta commozione. Con questo nuovo traguardo, Gangi si conferma ancora una volta “paese dei centenari”: un luogo dove si vive bene, dove l’aria è pulita, il cibo è genuino e le relazioni umane sono autentiche.

E nonna Giuseppina è più che una festeggiata: è una memoria vivente, un pezzo prezioso della storia del paese.