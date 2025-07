A Castelbuono debuttano i piccoli calciatori del progetto congiunto Lascari Cefalù e Real Sports

Nasce il 1° Trofeo Giovanile “Città di Castelbuono” – Premio “Davide Fiasconaro”



Il prossimo 23 luglio 2025, allo Stadio Luigi Failla di Castelbuono, prenderà vita un’emozionante serata di sport, amicizia e passione con il 1° Trofeo Giovanile “Città di Castelbuono”, intitolato alla memoria di Davide Fiasconaro, giovane sportivo ricordato con affetto dalla comunità locale. IN occasione dei Festeggiamenti in Onore di Sant’Anna Patrona di Castelbuono.

Il torneo, rivolto alle categorie giovanili dal 2011 al 2019, avrà inizio alle 18:30, e rappresenta molto più di una semplice competizione: sarà l’occasione ufficiale per il debutto dei giovanissimi calciatori protagonisti del progetto condiviso tra la Polisportiva Dilettantistica Lascari Cefalù, l’ASD Città di Cefalù e la Polisportiva Real Sports Cefalù. Un’iniziativa sinergica che mette al centro la crescita sportiva, educativa e sociale dei ragazzi del territorio, con lo slogan emblematico:

“Insieme facciamo in modo che l’ordinario diventi straordinario.”

Tre le squadre di questo progetto in campo.

L’evento, patrocinato dal Comune di Castelbuono e organizzato dalla società Castelbuono Supergiovane e vedrà scendere in campo i futuri talenti del calcio madonita, pronti a dare il meglio di sé con entusiasmo, spirito di squadra e sana competizione.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento, la cornice affettiva del Premio Davide Fiasconaro, a lui dedicato per ricordarne il sorriso, la passione e l’impegno nello sport giovanile.

Un evento da non perdere, che unisce sport e memoria, formazione e comunità: la nuova generazione di calciatori è pronta a scrivere la prima pagina di una storia tutta da vivere.