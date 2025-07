Tusa Blu Food: a Castel di Tusa tre giorni tra gusto, mare e spettacoli nella magia del borgo marinaro

Dal 25 al 27 luglio, Castel di Tusa accoglierà residenti, visitatori e turisti con una tre giorni dedicata al buon cibo, alla cultura e al divertimento, nella splendida cornice del lungomare, premiato per l’undicesimo anno consecutivo con la Bandiera Blu. L’occasione è il grande evento Tusa Blu Food, parte integrante del progetto “Tusa, il borgo dell’arte”, che unisce eccellenze gastronomiche, tradizione, musica e riflessione sul futuro del turismo sostenibile.

Un viaggio gastronomico tra Sicilia e mondo

Il cuore pulsante della manifestazione sarà lo street food. Una selezione attenta e curata di specialità siciliane: arancini, panelle, crocchè, sfincione, milza, porchetta, coppi di pesce fritto, kebab e hamburger. A questi si affiancheranno le proposte dolci, con granite, gelati artigianali, pasticceria siciliana, waffle particolari e dolci delle feste. Ma non solo: spazio anche ai sapori di altre regioni italiane, come le bombette pugliesi, le zampine con caciocavallo impiccato, e le cucine internazionali con sushi e pokè bowl. Il tutto accompagnato da un’ottima selezione di birre artigianali siciliane.

Tanti eventi tra gastronomia, cultura e spettacolo

Venerdì 25 luglio si comincia alle ore 19 con l’inaugurazione delle casette gastronomiche, seguita dal convegno “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”. Il noto gastronomo Maurizio Artusi guiderà due workshop: uno dedicato al cannolo siciliano, l’altro alle birre artigianali dell’isola. A chiudere la serata, lo spettacolo comico di Ivan Fiore con “Fiore all’occhiello”.

Sabato 26, ancora laboratori e riflessioni: alle ore 20 si terrà il convegno “Il marketing turistico per valorizzare un territorio”, seguito dal workshop sulla cucina siciliana e i suoi piatti identitari, sempre a cura di Artusi. Alle 22:30 spazio alla musica con Radio 105 e Jonny Mele, dj ufficiale dello Zoo di 105, per una serata da ballare fino a notte fonda.

Domenica 27 luglio si concluderà in bellezza con il convegno “La bandiera blu: nuova prospettiva di turismo sostenibile per un territorio”, a cui seguirà il workshop “La cucina di mare e la blue economy”. In serata, uno degli appuntamenti più attesi: Gianni Marino, tra i volti più amati dell’ultima edizione di MasterChef, porterà la sua cucina, la sua passione e la sua storia.

Tusa, il borgo che racconta bellezza

«Tusa Blu Food non è solo una manifestazione gastronomica, è un’esperienza – ha dichiarato il sindaco Angelo Tudisca – un modo per promuovere l’identità del nostro territorio, le sue eccellenze, la nostra accoglienza. Lo facciamo in un luogo premiato per la sua qualità ambientale, che vuole essere punto di riferimento per un turismo rispettoso, lento e consapevole. Questo evento rappresenta una grande opportunità per far conoscere il nostro borgo marinaro, per lasciarsi conquistare dalla sua bellezza e per portare con sé un ricordo indelebile».

Un ringraziamento speciale, conclude il sindaco, «va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: organizzatori, produttori, operatori commerciali, dipendenti comunali e volontari. Grazie al loro impegno, anche quest’anno, Tusa sarà il cuore blu dell’estate siciliana».

📅 Appuntamento dal 25 al 27 luglio

📍 Castel di Tusa – Lungomare Bandiera Blu

🍽️ Sapori siciliani, cucina italiana e internazionale

Tusa Blu Food è molto più di una festa: è un invito a vivere, con gusto e meraviglia, un luogo dove il mare, la cultura e l’ospitalità diventano emozione.