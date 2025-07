Le piccole stelle della danza illuminano la notte del Bordonaro: il saggio della Pol. Real Sport incanta Cefalù (foto)

Per ragioni giornalistiche non pubblichiamo le foto dei bambini. Ma a loro dedichiamo questo articolo. Ai grandi le foto. Sotto il cielo stellato del Bordonaro, le giovani promesse della danza della Polisportiva Real Sport di Cefalù hanno incantato il pubblico con un saggio di fine anno che ha coniugato eleganza, tecnica e passione. Un evento atteso e curato nei minimi dettagli, a coronamento di un intenso anno sportivo che ha visto la nota società cefaludese impegnata in molteplici attività, e in particolare nella crescita artistica delle sue allieve della sezione danza.

Sul palco, le piccole danzatrici hanno offerto uno spettacolo che ha superato le aspettative, esibendosi con grazia, consapevolezza scenica e padronanza tecnica sorprendenti per la loro età. Un’evidente testimonianza dell’impegno profuso durante l’anno dalle insegnanti Alma Blanco, Maria Laura Galbato e Cristina Maldarella, che hanno espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti.

«Alcune di loro – commentano – mostrano già la stoffa di una vera Première Étoile».

Il programma della serata è stato ricco e variegato: dalle coreografie classiche e contemporanee, in cui si sono distinte le allieve più giovani, alle evocative danze orientali interpretate con fascino e autenticità dal gruppo Gioielli del Nilo, che ha proposto raffinati numeri ispirati alla tradizione egiziana.

Particolarmente apprezzato anche il momento dedicato al gruppo adulti, che ha confermato come la danza possa essere arte condivisa e inclusiva, capace di coinvolgere tutte le età.

A presentare la serata con professionalità e garbo è stato Nunzio Messina, voce narrante e guida della serata, capace di accompagnare il pubblico in un percorso di emozioni e bellezza.

Non è mancata la presenza delle autorità cittadine: sul palco anche il Sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, e il Vice Sindaco Rosario Lapunzina, che hanno voluto testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale alle attività sportive e culturali che arricchiscono il tessuto sociale della città.

Il gran finale ha visto tutte le danzatrici riunite sul palco, in un abbraccio simbolico che ha celebrato non solo la conclusione di un percorso, ma soprattutto l’inizio di una nuova stagione di impegno e sogni da inseguire a ritmo di danza. Un plauso va dunque alla Polisportiva Real Sport per aver saputo coltivare, con passione e competenza, il talento di queste giovani stelle che, nella notte del Bordonaro, hanno brillato di luce propria.