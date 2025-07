Tornano le visite speciali alla Cattedrale di Cefalù.

Un viaggio nella bellezza senza tempo, sotto il cielo stellato di Cefalù. La maestosa Cattedrale di Cefalù apre le sue porte in via eccezionale per tre appuntamenti serali imperdibili: 21, 22 e 29 agosto 2025, dalle 20:30 alle 23:00.

L’iniziativa, curata dalla Cooperativa Sociale Il Segno, consente ai visitatori di scoprire angoli inediti del celebre monumento arabo-normanno: le torri panoramiche, il suggestivo Chiostro Canonicale e l’area dei magnifici mosaici bizantini, illuminati da un’atmosfera serale magica.

Ogni 20 minuti, sarà possibile partecipare a un breve percorso guidato in lingua italiana, con accesso dedicato e spiegazione introduttiva, per un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti.

Le visite notturne alla Cattedrale di Cefalù rappresentano un’opportunità unica per scoprire la storia, l’arte e l’architettura di uno dei luoghi simbolo della Sicilia, patrimonio dell’umanità UNESCO.

Biglietti e prenotazioni:

Per partecipare è necessario acquistare un ticket dedicato. Info e prenotazioni al numero 0921 926366 oppure sul sito ufficiale visitduomocefalu.it.