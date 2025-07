Scillato si prepara ad accogliere i Nomadi: il Parco Urbano ospita il concerto del 26 luglio

Scillato si appresta a vivere una serata storica. Venerdì 26 luglio, alle ore 21:30, il Parco Urbano ospiterà per la prima volta un evento musicale di grande portata: il concerto dei Nomadi, una delle band più longeve e amate del panorama musicale italiano.

L’evento rappresenta un importante traguardo per il piccolo centro madonita. Il Parco Urbano, recentemente adattato per accogliere grandi manifestazioni, potrà ospitare fino a 3.400 spettatori, dei quali 500 avranno a disposizione posti a sedere. Un’organizzazione imponente che testimonia la volontà del Comune di puntare su eventi di qualità per valorizzare il territorio e offrire nuove opportunità culturali e di intrattenimento.

I biglietti sono acquistabili online, ma per chi avesse difficoltà con le procedure digitali sarà possibile effettuare l’acquisto direttamente sul posto, nei minuti precedenti l’inizio del concerto. Una scelta pensata per garantire a tutti la possibilità di partecipare, anche ai meno avvezzi all’uso delle tecnologie.

L’arrivo dei Nomadi a Scillato segna un momento significativo per la comunità locale, che da settimane si prepara con entusiasmo all’evento. Il concerto non è solo una tappa di un tour musicale, ma anche un’occasione di incontro, festa e promozione turistica per il territorio, che potrà accogliere visitatori e appassionati in un contesto naturale di grande bellezza.

Per il Parco Urbano di Scillato si tratta del primo evento di questa entità, un banco di prova importante che potrebbe aprire la strada ad altri appuntamenti culturali di rilievo. L’auspicio dell’amministrazione è che questo concerto possa rappresentare l’inizio di una stagione di eventi capace di rafforzare il legame tra cultura, musica e valorizzazione del paesaggio.