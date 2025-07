Cefalù e il segreto che nessuno osa raccontare: il romanzo dell’estate che fa parlare tutta la città

Cefalù, luglio 2025 – Tra il profumo del mare e il silenzio antico della Rocca, si sta diffondendo una domanda sussurrata: “Cos’è davvero il Segreto del Re?” Da qualche settimana, il romanzo di Mario Macaluso è diventato più di un libro: è un mistero che scivola tra le strade della città, una leggenda che tiene svegli lettori, appassionati di storia e semplici curiosi.

“Il Segreto del Re” è un romanzo che nasce in punta di piedi, senza proclami, ma che in pochissimo tempo è riuscito ad accendere la fantasia di chi ama Cefalù, chi ci vive e chi ci arriva anche solo per un’estate. Tutti ne parlano, ma nessuno osa svelarlo fino in fondo. Perché chi lo ha letto lo sa: non si tratta solo di una storia antica. Si tratta di qualcosa che vibra sotto la superficie delle cose. Un patto. Una veglia. Un amore.

Chi è Corrado, davvero? Che cosa spinge Priscilla, spia e amante, a compiere le sue scelte? Cosa nasconde fra Matteo, il monaco silenzioso che custodisce ciò che non può essere rivelato? E che ruolo ha, in tutto questo, il grande Re Ruggero, che pare vegliare ancora oggi sulla sua città?

A Cefalù, ogni angolo sembra ora portare un’eco del romanzo. Le pietre parlano. Le persone si fermano nei vicoli e si scambiano ipotesi. E ogni lettore, una volta chiuso l’ultima pagina, resta con un segreto nel cuore. Perché il vero segreto non si svela: si custodisce.

📖 “Il Segreto del Re” è disponibile su Amazon.

Scoprilo. Vivilo. Portalo con te dove il mare tace e le pietre raccontano.