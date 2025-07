Cefalù, fine settimana tra sole, afa e qualche temporale: le previsioni meteo fino a domenica

Sarà un weekend all’insegna del caldo intenso quello che attende Cefalù, con temperature che già nella giornata di oggi, venerdì 25 luglio, hanno toccato i 36°C nelle ore centrali. Il cielo si presenta per lo più soleggiato con leggere velature, un’umidità che supera in alcune fasce orarie il 60% e venti moderati da nord-nordovest.

Il mare resta poco mosso e invita comunque alla balneazione, nonostante l’afa che si fa sentire già nel tardo pomeriggio. Secondo gli ultimi dati rilevati alle ore 15:33, l’attendibilità delle previsioni è molto alta, compresa tra il 90 e il 95%, a conferma della stabilità del quadro meteorologico previsto.

Sabato 26 luglio, la situazione sarà diversa: è previsto un netto calo termico con un massimo di 29°C e un minimo di 24°C. La giornata sarà segnata da temporali sparsi che potrebbero interessare anche l’area tirrenica, con piogge e brevi rovesci localizzati. È consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti in tempo reale, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto o eventi serali.

Domenica 27 luglio, ritorna il sole con cielo sereno per l’intera giornata e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 27°C durante le ore centrali. L’aria sarà più respirabile, grazie a una leggera brezza e a un’umidità meno opprimente. Le condizioni ideali per godersi la spiaggia e il mare ancora calmo.

Nel complesso, il meteo del fine settimana a Cefalù sarà segnato da un’alternanza tra caldo torrido e una breve parentesi instabile. Le giornate di domenica e lunedì torneranno a garantire stabilità e bel tempo, ideali per proseguire la stagione balneare in sicurezza e relax.