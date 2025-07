Ecco il Programma della Festa del Santissimo Salvatore Patrono di Cefalù

Reso noto il programma della Festa del Santissimo Salvatore titolare della Basilica Cattedrale di Cefalù

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SS. SALVATORE 2025



Programma religioso



Dal 28 luglio al 4 agosto

ore 20.30: Via Candeloro, Edicola votiva antistante la chiesa S. Oliva, Novena con tradizionali inni popolari di ringraziamento a Gesù Salvatore a cura delle Parrocchie Cattedrale e Itria



Sabato, 2 agosto

Ore 17.30: Piazza Duomo: Consegna della bandiera del SS. Salvatore al Vescovo da parte del Sindaco

Ore 18.00: Dispiegamento della bandiera del “SS. Salvatore” e scampanio solenne

Ore 18.15: Benedizione dei “Discepoli del SS Salvatore” e Traslazione dell’Immagine del SS. Salvatore in Cattedrale



Domenica, 3 agosto

Ore 9.30: In cattedrale: Celebrazione eucaristica

Ore 11.30: In cattedrale: Celebrazione eucaristica capitolare

Ore 12.30 -13.00: Dies Domini Dies Spei Speranza in musica, contemplazione organistica del Maestro Diego Cannizzaro

Ore 18.00: In cattedrale: Celebrazione eucaristica



Lunedì, 4 agosto

Ore 17.45: In cattedrale: Accoglienza delle Parrocchie della Città in pellegrinaggio

Ore 18.00: Celebrazione eucaristica



Martedì, 5 agosto

Ore 9.00: In Cattedrale: Celebrazione eucaristica

Ore 19.30: In Episcopio: Accoglienza delle Autorità Civili e Militari da parte di S. E. R Mons. Vescovo e trasferimento in Cattedrale

Ore 20.00: In Cattedrale: Liturgia Lucernale presieduta da S. E. R. Mons. Giuseppe Marciante Vescovo di Cefalù

Ore 20.45: Davanti la gradinata della Cattedrale:

“A chiesa addumata”, Arazzo di luce dalle architetture della Cattedrale, a cura della Diocesi e della Coop. Soc. “Il Segno”.

ore 21.15: Via Candeloro, Edicola votiva antistante la chiesa S. Oliva,

Novena con tradizionali inni popolari di ringraziamento al SS. Salvatore a cura delle Parrocchie Cattedrale e Itria



Mercoledì, 6 agosto

Ore 9.30: In cattedrale: Celebrazione eucaristica

Ore 11.30: In cattedrale: Celebrazione eucaristica capitolare

Ore 18.30: In Episcopio: Accoglienza delle Autorità Civili e Militari da parte di S. E. R Mons. Vescovo e trasferimento in Cattedrale

Ore 19.00: In Cattedrale: Celebrazione Eucaristica pontificale presieduta da S. E. R. Mons. Giuseppe Marciante Vescovo di Cefalù

Ore 20.00: Dalla Cattedrale: Solenne Processione in onore di Gesù Salvatore con la reliquia del Santo Legno, presieduta da S.E.R. mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù; al termine della processione in Piazza Duomo: “Discorso del Vescovo alla Città” e Benedizione sulla Città.



Programma civile e di intrattenimento



Sabato 2 Agosto

Ore 17.30: Piazza Duomo: Consegna della bandiera del SS. Salvatore al Vescovo

da parte del Sindaco

Ore 18:00 – Piazza Duomo,

Apertura ufficiale dei festeggiamenti con il tradizionale dispiegamento della bandiera del SS. Salvatore sulla Basilica Cattedrale e sparo dei tradizionali 9 colpi a salve.

Ore 18:15 – Giro, per le vie e le piazze della Città, della Banda musicale “V. M. Pintorno” del Centro di Cultura Polis Kephaloidion con esecuzione di marce sinfoniche nelle piazze: Diaz, Garibaldi, Duomo.

Ore 18:30 – Sala delle Capriate, Anteprima ‘Ntinna a Mari: presentazione dell’edizione annuale, della Bandiera del Palo e del numero speciale allegato alla rivista “Cefalù 1131”

Ore 18:30 – Centro storico, Corteo gruppi folk: “Stendardieri sopranesi” di Petralia Soprana “Gazzara” di Caltavuturo, “Viginti Millys” di Lascari, “Stendardieri sopranesi” di Petralia Soprana e “Ballo Pantomima della Cordella” di Petralia Sottana (itinerario: Piazza Diaz, Via Matteotti, Piazza Garibaldi, Corso Ruggero, Piazza Duomo, Via C.O. Di Bordonaro, Via Vittorio Emanuele, Piazza Colombo, Via Falcone e Borsellino, Via Cavour, Piazza Diaz, via Matteotti, via Umberto I).

Ore 20:00 – Piazza Duomo, marce sinfoniche eseguite dalla Banda musicale “V. M. Pintorno” del Centro di Cultura Polis Kephaloidion.

Ore 22:00 – Lungomare “Giuseppe Giardina”, Concerto ALESSANDRA SALERNO & NoQuiet Women Orchestra in “Rosa d’amuri”.



Domenica 3 Agosto

Ore 18:00 – Quartiere Spinito, marce sinfoniche eseguite dalla banda musicale “Città di Cefalù” di Cefalù

Ore 20:30 – Centro storico e Lungomare giardina, Performance “I quadri viventi” a cura di “Giovani insieme”

Ore 20:00 – Largo Di Giorgio (Villa comunale), marce sinfoniche eseguite banda musicale “Città di Cefalù” di Cefalù

Ore 21:30 – Teatro comunale S.Cicero, PREMIO MARIA ELISA DI FATTA – XV EDIZIONE a cura dell’Ass. Cult. Mus. “Santa Cecilia” e dell’Ass. Siciliana “Musica per l’Uomo”



Lunedì 4 Agosto

Ore 09:00 – Sparo di mortaretti e giro della Banda musicale “V. M. Pintorno” del Centro di Cultura Polis Kephaloidion.

Ore 16:30 – Lungomare Giardina, Gioco delle Pignate nel tratto di spiaggia sottostante piazza Colombo

Ore 18:00 – Villaggio Presidiana, Largo antistante chiesa Sant’Agata V.M., marce sinfoniche eseguite dalla Banda musicale “V. M. Pintorno” del Centro di Cultura Polis Kephaloidion.

Ore 18:00 – Sala delle Capriate, Conferimento del Premio Ruggero II 2025 al Prof. Giuseppe Saja, a cura dell’Associazione Cefalù Città di Ruggero

Ore 18:30 – Vecchia Marina, Inaugurazione 3^ Mostra fotografica “La ‘Ntinna a Mari tra fede, competizione e festa”

Ore 20:00 – Piazza Sant’Ambrogio, marce sinfoniche eseguite dalla Banda musicale “V. M. Pintorno” del Centro di Cultura Polis Kephaloidion.

Ore 22:00 – Lungomare “Giuseppe Giardina”, spettacolo musicale e Djset “I 40 CHE BALLANO I 90”.



Martedì 5 Agosto

Ore 09:00 – Sparo di mortaretti e giro della Banda musicale “Santa Cecilia” nel centro storico

Ore 16:00 – Sparo dei tradizionali 9 colpi a salve in ringraziamento al SS. SALVATORE per lo scampato pericolo del terremoto del 5 febbraio 1783

Ore 18:30 – Piazza Duomo, marce sinfoniche eseguite dalla Banda musicale “Santa Cecilia”

Ore 19:30 – Piazza Duomo, Trasferimento delle Autorità Civili e Militari presso l’Episcopio e successivamente, insieme alle Autorità Ecclesiastiche, presso la Basilica -Cattedrale

Ore 21:00 – Piazza Duomo, marce sinfoniche eseguite dal complesso della Banda musicale “Santa Cecilia”

Ore 22:00 – Lungomare “Giuseppe Giardina”, IRENE GRANDI in “Fiera di me 2025 – 30 anni in tour”.



Mercoledì 6 Agosto

Ore 9:00 – Sparo dei tradizionali 9 colpi a salve e giro della Banda musicale “Città di Cefalù” per le vie del Centro storico.

Ore 12:00 – Piazza Duomo, marce sinfoniche eseguite dal complesso bandistico “Città di Cefalù”

Ore 14:30 – MOLO (Piazza Marina), Aspettando la ‘NTINNA A MARI, a cura dell’Associazione ‘Ntinna a Mari

Ore 16:00 – MOLO (Piazza Marina), Tradizionale ‘NTINNA A MARI, a cura dell’Associazione ‘Ntinna a Mari

Ore 18:00 – Centro Storico, Giro della banda musicale “Città di Cefalù”

Ore 18:30 – Palazzo di Città – Cattedrale, Corteo delle Autorità Civili e Militari con Paggi e Mazziere. Accompagnamento bandistico a cura della Banda musicale “Città di Cefalù”

Ore 00:30 – MOLO (Piazza Marina)

SPETTACOLO PIROTECNICO a cura della ditta Pirolandia srl di La Rosa Giuseppe



Domenica 10 Agosto

Ore 18:00 – Piazza Duomo, ammaina bandiera del SS. Salvatore e marce sinfoniche eseguite dal complesso bandistico “Santa Cecilia”

Ore 20:00 – Largo Di Giorgio (Villa comunale), marce sinfoniche eseguite dal complesso bandistico “Santa Cecilia”.





Piazza Colombo, dal 2 al 10 agosto: Tradizionale Fiera Mercato del SS. Salvatore



La realizzazione artistica e tecnica delle luminarie è curata dalla Ditta Luminaria Led Plescia Group.



MOSTRE:



PIAZZA DUOMO – Ottagono di Santa Caterina

“HERITAGE. Forme e colori dal Sito UNESCO”,a cura di Rosalba Galla’

(dal 31 luglio al 17 agosto – orario: 10:00 – 13:00; 18:00 – 22:00) – ingresso libero.



LARGO EROI DEL MARE, Molo vecchio

3^ Mostra fotografica “La ‘Ntinna a Mari tra fede, competizione e festa”

Dal 4 al 10 agosto.