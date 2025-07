Misure straordinarie per il concerto dei Coma Cose a Cefalù

Sono stata emanate dal Municipio con determina sindacale, Considerata la previsione di un’ampia presenza di pubblico in occasione dello spettacolo previsto nel programma “CEFALU’ ESTATE 2025”, avuto riguardo in modo specifico al concerto dei COMA_COSE, che si terrà giorno 28 luglio 2025 a partire dalle ore 22:00 sul lungomare G. Giardina e che verosimilmente tale affollamento si protrarrà anche nelle prime ore di giorno 29 luglio, dopo la conclusione del concerto;

Queste le disposizioni emanate del Sindaco

agli esercizi commerciali ed esercizi pubblici di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 21:00 di giorno 28 luglio 2025 e fino alle ore 03:00 del giorno successivo, il divieto di vendita per asporto, sia in forma fissa che in forma ambulante di bevande di vario genere in contenitori di vetro e/o metallo;

DISPONE

Il divieto di introduzione, all’interno dell’area del Lungomare G. Giardina, appositamente delimitata per lo stazionamento del pubblico in occasione del concerto, di oggetti in vetro e/o metallo e corpi contundenti atti a produrre lesioni.

Pesanti sanzioni ai trasgressori.