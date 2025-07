Comune di Cefalù: convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria

Il Presidente le Consiglio comunale, Avv. Francesco Calabrese, ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale, in sessione ordinaria e in forma mista, per mercoledì 30 luglio 2025, alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Duomo. È prevista altresì la possibilità di partecipazione in modalità telematica, secondo quanto disciplinato dal vigente Regolamento consiliare e dalle relative disposizioni per lo svolgimento delle sedute online.

La decisione segue quanto stabilito nel verbale n. 4 del 25 luglio 2025 della Conferenza dei Capigruppo, e tiene conto delle attuali disposizioni normative e regolamentari sul funzionamento degli organi collegiali, incluse le previsioni in materia di videoconferenza e forme ibride di partecipazione.

Ordine del giorno

Il Consiglio è chiamato a deliberare su una serie di punti di notevole rilevanza amministrativa, finanziaria e regolamentare:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio; Interpellanze e interrogazioni presentate dai consiglieri; Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1696/2024 del Giudice di Pace di Termini Imerese (Proposta consiliare n. 45 del 27.06.2025), ai sensi dell’art. 194, lett. a) del D.Lgs. 267/2000; Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri finanziari per l’esercizio 2025, in applicazione degli artt. 175, comma 8 e 193 del medesimo decreto (Proposta n. 49 del 15.07.2025); Modifica del Regolamento comunale dei controlli interni (Proposta n. 54 del 18.07.2025);

6-9. Ratifiche di variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, adottate dalla Giunta comunale con le deliberazioni n. 126 (30/05/2025), n. 132 (05/06/2025), n. 139 (18/06/2025) e n. 154 (10/07/2025), ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Proposte consiliari n. 56, 57, 58 e 59 del 22.07.2025).

In caso di mancanza del numero legale, la seduta è rimandata di un’ora. SE dopo tale termine non ci sarà ancora il numero legale, la seduta è rimandata il giorno successivo, stessa ora e senza altra convocazione. Per la componente collegata da remoto, la seduta sarà fruibile tramite la piattaforma Civicam, con collegamento garantito da link personalizzato, autenticazione mediante nome utente e password già in possesso dei consiglieri, e registrazione integrale della seduta.

Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, eventuali esigenze straordinarie che giustifichino la richiesta di collegamento a distanza dovranno essere documentate e trasmesse all’Ufficio di Presidenza almeno due giorni prima della seduta.