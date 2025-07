Meteo Cefalù: settimana con temperature miti, tra sole e qualche pioggia leggera

Fine settimana dal sapore estivo ma senza eccessi a Cefalù, dove il meteo si mantiene stabile con cieli per lo più nuvolosi e temperature gradevoli. Secondo gli ultimi dati aggiornati, sabato 26 luglio la colonnina di mercurio si assesta intorno ai 27°C con umidità all’80% e venti moderati intorno agli 8 km/h. Le precipitazioni restano assenti, ma il cielo rimane coperto da leggere velature nuvolose.

Previsioni per i prossimi giorni

Domenica : giornata pienamente soleggiata con temperature comprese tra i 24° e i 26°C, ideale per il mare o una passeggiata nel centro storico.

: giornata pienamente soleggiata con temperature comprese tra i 24° e i 26°C, ideale per il mare o una passeggiata nel centro storico. Lunedì : cielo limpido e clima stabile, massime fino a 27°C e minime sui 22°C.

: cielo limpido e clima stabile, massime fino a 27°C e minime sui 22°C. Martedì : è attesa una leggera pioggia che potrebbe rinfrescare l’aria. Le temperature si manterranno tra i 22° e i 25°C.

: è attesa una leggera pioggia che potrebbe rinfrescare l’aria. Le temperature si manterranno tra i 22° e i 25°C. Mercoledì : torna il sole, anche se qualche nuvola potrà ancora fare capolino. Massime sui 26°C.

: torna il sole, anche se qualche nuvola potrà ancora fare capolino. Massime sui 26°C. Giovedì e venerdì : giornate pienamente soleggiate, con valori che oscilleranno tra i 22°C di minima e i 26°C di massima.

: giornate pienamente soleggiate, con valori che oscilleranno tra i 22°C di minima e i 26°C di massima. Sabato prossimo: il weekend si preannuncia stabile con cielo sereno e picchi di 27°C.

Mare e vento

Il mare si presenta poco mosso per l’intera settimana, mentre i venti resteranno deboli o moderati, in prevalenza da nord-ovest e nord-est, offrendo un po’ di sollievo soprattutto nelle ore centrali.

Un clima dunque favorevole, ideale per residenti e turisti, che possono godersi una Cefalù vivace ma non soffocata dal caldo estremo delle settimane passate. Resta solo da scegliere se approfittare delle giornate serene per una nuotata, un’escursione o un gelato al tramonto vista mare.