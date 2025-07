Cefalù 24 Luglio 2025 il Signore ha chiamato a sé Mariano Di Bella di anni 80. La salma si trova presso la propria abitazione sita in Via G. Meli – Cortile B2 n.1 a Cefalù (PA). I Funerali avranno luogo Sabato 26 Luglio 2025 alle ore 10:30 nella Parrocchia S.Agata Vergine Martire in C.da Caldura a Cefalù. Subito dopo la salma verrà tumulata nel cimitero di Cefalù.