Centrodestra unito: parte da Cefalù un progetto comune per il futuro della città

Presso l’hotel Il Pescatore si è tenuto un importante incontro tra i coordinatori cittadini delle forze di centrodestra e i firmatari del documento programmatico che sancisce l’intenzione condivisa di costruire un’alternativa credibile e solida per il futuro governo della città.

Durante il confronto, sono stati sintetizzati i risultati del lavoro di ascolto e dialogo già avviato nei mesi scorsi, insieme alle prime proposte operative. È stata inoltre pianificata la ripresa delle attività prevista per settembre, con una serie di appuntamenti e iniziative rivolti al coinvolgimento attivo della cittadinanza.

«Saremo presenti anche nel mese di agosto, il più delicato per la nostra città – hanno dichiarato i rappresentanti – per raccogliere segnalazioni e suggerimenti utili da parte dei cittadini». Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione dei flussi turistici, che in alta stagione mettono a dura prova l’equilibrio della comunità locale.

«Crediamo nel turismo sano e organizzato e che migliori, e non peggiori, la vita dei cittadini. Agosto è il mese ideale per osservare e annotare ciò che deve essere migliorato o trasformato radicalmente, nell’ottica di una gestione più sostenibile e rispettosa della qualità della vita dei residenti».

Il gruppo ha infine rivolto a tutta la cittadinanza un augurio di serene e felici ferie estive, con l’impegno a continuare il percorso di confronto, proposta e ascolto già a partire dalle prossime settimane.