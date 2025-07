Questa sera al Bordonaro di Cefalù lo spettacolo di Leonardo Fiaschi

per Cefalù Estate 2025 Cefalù Estate 2025

questa sera, Domenica 27 luglio, Castello Bordonaro, ore 21:30

LEONARDO FIASCHI in “Tantissimi Me”.

Leonardo Fiaschi, noto per la sua abilità nelle imitazioni e nella trasformazione scenica, condurrà il pubblico in un viaggio attraverso un ricco repertorio di personaggi. Da volti noti del mondo dello spettacolo a figure della cultura popolare, Fiaschi presenterà uno show che mescola imitazioni, sketch e monologhi, pensato per intrattenere un pubblico di ogni età. La sua capacità di passare rapidamente da un personaggio all’altro è un elemento distintivo della sua performance.

L’artista vanta una consolidata esperienza nel panorama televisivo e radiofonico italiano. Ha lavorato e continua a collaborare con programmi di successo come Le Iene, Striscia la Notizia e Tali e Quali, solo per citarne alcuni. Inoltre, Leonardo Fiaschi è una presenza fissa ogni mattina su Radio 101 con le sue inconfondibili imitazioni, a testimonianza della sua versatilità e della sua popolarità. Lo scorso anno è stato, inoltre, l’unico comico presente sul palco del prestigioso Cous Cous Fest, un ulteriore riconoscimento della sua qualità artistica e della sua capacità di coinvolgere platee ampie e diversificate.

Ingresso libero.