Estate a Cefalù: questa sera i Coma Cose in concerto sul Lungomare

Musica, emozioni e misure di sicurezza per un grande evento gratuito in riva al mare

La stagione estiva di Cefalù raggiunge uno dei suoi momenti più attesi: questa sera, lunedì 28 luglio, alle ore 22:00, il Lungomare Giuseppe Giardina si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere il concerto gratuito dei Coma Cose, tra i nomi più iconici della nuova scena musicale italiana.

L’evento rientra nel cartellone di “Lungomare Music Fest”, la rassegna che sta regalando al pubblico serate di musica e cultura in una delle cornici più suggestive del Mediterraneo.

Una storia d’amore e canzoni

Fausto Lama e California, coppia nella vita e nell’arte, hanno fondato i Coma Cose nel 2016, imponendosi con uno stile che fonde l’elettronica urbana a una scrittura poetica e autobiografica. Dall’EP Inverno Ticinese fino al recentissimo successo di Cuoricini — certificato disco d’oro e primo in radio — il loro percorso è costellato di riconoscimenti, tour sold out e partecipazioni a eventi di rilievo internazionale, come il Festival di Sanremo, dove nel 2023 hanno ricevuto il Premio Bardotti per il miglior testo.

Nel 2024 hanno pubblicato i brani Malavita e Posti Vuoti, mentre il singolo Cuoricini, incluso nell’album Vita_Fusa, ha già conquistato oltre 18 milioni di stream su Spotify e 19 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il concerto sarà un’occasione unica per residenti e visitatori di vivere un’esperienza musicale intensa, all’insegna della partecipazione collettiva, della bellezza paesaggistica e del suono contemporaneo. L’amministrazione comunale ha previsto misure di sicurezza speciali, con il divieto di introdurre oggetti in vetro, metallo o pericolosi nell’area del concerto.

Inoltre, dalle ore 21:00 di oggi fino alle ore 3:00 del 29 luglio, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo, anche da parte di ambulanti. Le disposizioni, contenute in una specifica determinazione sindacale, mirano a garantire un evento sicuro e sereno per tutti i partecipanti.

Cefalù è pronta ad accogliere una notte di grande musica: tra note, stelle e onde, i Coma Cose porteranno in scena la forza di una poetica urbana capace di parlare a più generazioni. Una serata da non perdere, dove l’arte si fa incontro, racconto e festa.