Scillato, grande successo per il concerto del Nomadi

Scillato – Successo per il grande concerto dei Nomadi, ospitato sabato sera nel Parco Urbano di Scillato, che si è trasformato per una notte nella capitale madonita della musica italiana. È stata l’unica tappa in provincia di Palermo della tournée estiva 2025 della storica band, e a giudicare dal calore del pubblico e dalla qualità dell’organizzazione, si è trattato di un evento destinato a restare a lungo nella memoria dei partecipanti.

Sin dal pomeriggio, fan provenienti da tutta la Sicilia hanno invaso in maniera ordinata il piccolo centro delle Madonie, attirando oltre mille spettatori in un’atmosfera festosa e partecipata. La grande ovazione del pubblico ha accompagnato l’arrivo sul palco di Domenico Inguaggiato, giovane batterista originario di Caltavuturo, entrato ormai a pieno titolo nella “famiglia” dei Nomadi. Insieme al bassista Massimo Vecchi, ha regalato al pubblico energia, ritmo e grande presenza scenica.

Ma il vero protagonista della serata, oltre alla musica, è stato il Parco Urbano, un moderno teatro all’aperto da duemila posti, una rarità per un comune di appena poche centinaia di abitanti. In un contesto regionale dove, purtroppo, troppi comuni continuano a organizzare concerti in spazi non idonei, talvolta all’interno di piazze sovraffollate o aree urbane senza adeguate vie di fuga, Scillato dimostra che un’altra strada è possibile.

La scelta dell’amministrazione comunale di dotarsi di un’infrastruttura moderna e sicura si è rivelata vincente: accessi controllati, servizi efficienti, acustica ottimale, area parcheggio nelle vicinanze, rispetto per i residenti e vivibilità per tutti. L’intero evento si è svolto senza alcun disagio per la comunità, dimostrando che l’investimento in cultura, se ben pianificato, può portare benefici concreti e duraturi.

A fine serata, il sindaco Gil Cortina, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato: “Abbiamo voluto che Scillato fosse un modello. Non basta organizzare un concerto, serve pensare alla sicurezza, all’accoglienza e alla sostenibilità. Il nostro Parco Urbano è una risorsa preziosa: consente eventi di grande portata senza sacrificare la qualità della vita dei nostri cittadini. Stasera abbiamo ospitato oltre mille persone e tutto si è svolto in armonia. È un orgoglio per noi e uno stimolo per il futuro”.

Il concerto dei Nomadi a Scillato non è stato solo una tappa musicale, ma una lezione di buona amministrazione e visione culturale, che dovrebbe far riflettere anche realtà ben più grandi. Piccolo sì, ma con idee grandi e concrete: Scillato ha dimostrato che anche nei centri minori si possono fare eventi di qualità, rispettando il territorio e chi lo vive ogni giorno.