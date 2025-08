A Cefalù una navetta elettrica per i residenti dello Spinito. In via sperimentale

È attiva la nuova navetta elettrica dedicata agli abitanti del quartiere Spinito: un servizio sperimentale e gratuito pensato per rendere più semplice, comoda e sostenibile la vita quotidiana di chi risiede nella zona.

Il percorso ad anello collega via Pietragrossa, via Montessori e via Cirincione, con una fermata strategica in Piazza San Francesco. Un tracciato pensato per avvicinare il quartiere al centro storico, garantendo allo stesso tempo un sostegno concreto a chi ha più difficoltà negli spostamenti, in particolare le persone anziane o con problemi di deambulazione.